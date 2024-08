Kokotice je rostlina parazitická, je to jen taková tenká nit omotaná kolem lodyhy jiné rostliny – bez listů, a nakonec vlastně i bez kořenů, jen s nápadnými klubíčky květů.

Ve středověku se jí česky říkávalo „kokotie hácě“, což by se dalo přeložit do současného jazyka jako kohoutí spodky. Nejspíš tu ani tak nešlo o spodní prádlo, ale o to, co bývá pod ním, klubíčka květů kokotice totiž mohla připomínat „kokotie múdcě“, tedy kohoutí varlata.