Přírodní kosmetika ‚uvařená‘ v kuchyni: Jak si vyrobit kopřivový šampon?

Nezatěžuje životní prostředí, je ekologická a netestuje se na zvířatech. Ano, řeč je o přírodní kosmetice, která je čím dál tím populárnější, ale často také dražší než ta syntetická. Server Lidovky.cz vám exkluzivně s autorkami knihy Krásná kuchařka přináší seriál o tom, jak si ji vyrobit doma.

Kopřivový šampon

Kopřivy jsou mezi léčivými rostlinami naprostým evergreenem. Obsahují vysoké množství vitaminů (A, B1, B2, B3, B6, C, D, E, K), karoten (hlavně jarní mláďata), chlorofyl, bílkoviny, ale to nejvíc super pro nás je jejich vysoký obsah látek potřebných k růstu a výživě – a to na vlasy chceš. Nebudou vypadávat a obstojí i při zkoušce krutem.

Kopřivy najdeš od jara do podzimu, a to prakticky všude, a ačkoliv je to plevelná rostlina, které je dobře v každé škarpě, asi bych je úplně nesbírala za barákem. Prostě na jaře, když jsou nejsilnější, si jich udělej zásobu, kterou můžeš usušit, nebo z nich lze připravit v kvalitním lihu (40%) macerováním na tmavém místě tinkturu a máš vystaráno na krásné vlasy po celý rok.

Potřebuješ:

kopřivy (na tmavé vlásky můžeš přidat i listy ořešáku)

150 g kastilského nebo olivového mýdla



pár kapek esenciálního oleje



destilovanou vodu



Postup: Čerstvě nasekané bylinky i s kořenem, který je dobrý na prevenci vypadávání vlasů, povař v poměru 1,5 g bylin na čtvrt litru vody po dobu zhruba 5 minut na mírném plameni, poté nech alespoň hodinu vylouhovat a následně sceď. Pokud budeš pracovat jen s listy, připrav výluh pouze jejich spařením horkou vodou. Vzniklý kopřivový odvar smíchej s tekutým kastilským mýdlem a přidej pár kapek esenciálního oleje dle vlastních preferencí či typu vlasů.

Na mastné vlasy jsou obecně dobré citrusové oleje, bylinné jako například šalvěj nebo mateřídouška pomáhají při vypadávání vlasů a heřmánek lze použít na citlivou pokožku, případně při lámání vlasů. Jestli máš opravdu senzitivní pokožku hlavy a bojíš se experimentů s esenciálními oleji, lze je nahradit například mandlovým olejem, který je skutečně velice jemný a má regenerační i zklidňující účinky.

Šampon se uchovává v lednici a měl by se spotřebovat zhruba do dvou týdnů, pokud nepoužiješ konzervant.