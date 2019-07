Přírodní kosmetika ‚uvařená‘ v kuchyni: Jak vyrobit deodorant?

Nezatěžuje životní prostředí, je ekologická a netestuje se na zvířatech. Ano, řeč je o přírodní kosmetice, kteráí je čím dál tím populárnější, ale často také dražsí než ta syntetická. Server Lidovky.cz vám exkluzivně s autorkami knihy Krásná kuchařka prináší seriál o tom, jak si ji vyrobit doma.

Agent deo

Upřímně? Tenhle produkt, až ho uvaříš, bude zelenej, ale nenech se odradit, je to man in black, co jen klame tělem v maskáčovině, ty si ale při jeho používání můžeš dovolit i ostré lokty v bílé košili.



Potřebuješ:

120 g macerovaného oleje (například sušenou mátu macerovanou v mandlovém oleji)

60 g včelího vosku



30 g bambuckého másla



10 g neemového prášku



10 g jedlé sody



20 až 30 kapek esenciálního oleje (zde se velice hodí například citrusy: grep, pomík, limeta)



Postup: Začni tím, že si v nádobě bokem smísíš neemový prášek s jedlou sodou, ve vodní lázni rozehřej včelí vosk s bambuckým máslem, jakmile se roztopí, směs odstav z potýnky a přidej macerovaný olej a vše promíchej. Směs velice rychle tuhne, proto na nic nečekej a tuky přelij do nádoby se sypkými ingrediencemi, poté zakapej esenciálním olejem, vše rozmíchej, aby se deodorantek dobře propojil, a šup s ním do připravených kontejnerků.