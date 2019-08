Přírodní kosmetika ‚uvařená‘ v kuchyni: Jak si vyrobit krém?

Nezatěžuje životní prostředí, je ekologická a netestuje se na zvířatech. Ano, řeč je o přírodní kosmetice, která je čím dál tím populárnější, ale často také dražší než ta syntetická. Server Lidovky.cz vám exkluzivně s autorkami knihy Krásná kuchařka přináší seriál o tom, jak si ji vyrobit doma.

Base Cream

Tenhle krém jsme navrhly tak, aby byl ve všech ohledech jako videoklip od Solange. I proto stojí na mandličkovém základu, tajném tipu našich babiček. Mandlový olej se často používá ke zklidnění pokožky miminek – jinými slovy, jemnější a šetrnější ingredienci pro každodenní používání jen těžko pohledat. Má regenerační účinky a kromě vitaminů A, E a K obsahuje také nenasycené mastné kyseliny a spoustu minerálů. Je vhodný i pro tu nejcitlivější pleť a při pravidelném užívání pomáhá díky vitaminu K také redukovat tmavé kruhy pod očima, což čas od času ocení každý z nás. Tenhle krém jsme zvolily jako neutrální základ, který umí sjednotit barvu a tón pleti a je jednoduše basic.

Pokud má tvá pleť pocit sesterské sounáležitosti s nějakým konkrétním esenciálním olejem, neváhej jej v níže uvedeném množství přidat.

Na zhruba 150 g potřebuješ:

55 g aloe vera gelu

20 g mandlového oleje



55 g bambuckého másla



10 g včelího vosku



15 kapek vitaminu E



Postup: Ve vodní lázni pomalu rozpusť a promíchej bambucké máslo, včelí vosk a mandlový oil. Odstav z ohně, a pokud chceš, přidej pár kapek svého dalšího favorita ze světa esencí. My si navíc dopřály vitamin E, který zároveň chrání přípravek před pokažením. Vzniklou směs nech vychladnout. Po vychladnutí pomalu rozmixuj, začni na nižších otáčkách a po fázích přidávej gel z aloe vera, dokud nezískáš preferovanou konzistenci. Gel z aloe mění konzistenci krému velice rychle, proto je třeba přidávat jej obezřetně v menších dávkách a sledovat jeho houstnutí, aby vzniklý Houston neměl problém. Úplně nakonec doplň konzervantem. My zvolily Cosgard, který se přidává v poměru 0,6 až 1 % z celého objemu, takže v našem případě cca 25 až 40 kapek, i když dolní hranice by měla stačit.