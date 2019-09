Přírodní kosmetika ‚uvařená‘ v kuchyni: Jak na tuhý šampon?

Nezatěžuje životní prostředí, je ekologická a netestuje se na zvířatech. Ano, řeč je o přírodní kosmetice, která je čím dál tím populárnější, ale často také dražší než ta syntetická. Server Lidovky.cz vám exkluzivně s autorkami knihy Krásná kuchařka přináší seriál o tom, jak si ji vyrobit doma.

Tuhý šampon z kokosového oleje

Potřebuješ:

250 g kokosového oleje

95 g destilované vody (případně výluh z bylinek prospěšných na vlasy, jako je např. kopřiva nebo heřmánek, který před smícháním s louhem musí vychladnout na pokojovou teplotu)



40 g hydroxidu sodného



7 g nebo pár kapek esenciálního oleje

Náčiní:



hrnec

váha



mixér



nádoby z varného skla nebo nerezové oceli



forma na mýdla nebo zapékací mísa



nerezová vařečka s dlouhou rukojetí



pečicí papír na vyložení formy



pH proužky



teploměr



Ochranné pomůcky:

dlouhé gumové rukavice

rouška



ochranné brýle



Poznámka: Stejně jako při výrobě mýdla je třeba mít na paměti, že práce s louhem vyžaduje zvýšenou opatrnost, viz poznámka u receptu na tuhé mýdlo s lufou v kapitole Tělo.

Postup: Nejprve si vše pečlivě odvaž, protože poměry jsou důležité pro správné zatuhnutí a konzistenci. V nádobě z varného skla nebo nerez oceli připrav roztok z hydroxidu tak, že do tekutiny opatrně přidáváš louh (louh do vody, a ne naopak!), ten se při rozpouštění zahřívá na vysoké teploty, proto je dobré pracovat na takovém místě, aby nebylo potřeba s nádobou manipulovat. Místo by mělo být dobře větrané. Voda po rozpuštění hydroxidu zčiří, nálev z bylin ovšem změní barvu. Roztok nech 5 až 10 minut vychladnout.

Na teplotu 50 až 60 °C rozehřej kokosový olej a přidej roztok s louhem, který vychladl na stejnou teplotu. Pokud bude mít roztok s louhem menší teplotu, nevadí. Rozhodně ho znovu neohřívej! Mysli na to, aby se nerozstříkl, a celou směs promíchej. Poté ji rozmixuj tyčovým mixérem. Je dobré tyčákem opisovat tvar osmičky a pracovat v intervalech cca po 20 sekundách. Výsledná konzistence musí mít podobu pudinku. Směs přiklop a zahřívej při mírné teplotě, nesmí začít vřít. Celý proces může trvat 45 minut až hodinu. Šampon se musí neustále kontrolovat a promíchávat. Po celou dobu pracuj ve větraném prostoru s rouškou.

Šampon je hotový ve chvíli, kdy má vazkou, poloprůsvitnou podobu a uprostřed hrnce se neodděluje a nedrží olej. V tuto chvíli můžeš směs otestovat pH proužkem, hodnoty by se měly pohybovat mezi 7 až 10, jestliže je číslo vyšší, je třeba směs ještě chvíli zahřívat. Ve chvíli, kdy je směs hotová, můžeš přidat esenciální oleje dle libosti, ideálně však při teplotě směsi 50 °C a nižší.

Šamponek přendej do formy na mýdlo či zapékací mísy vyložené pečicím nebo pergamenovým papírem a nech zchladnout a ztuhnout. Tento typ šamponu opravdu ztvrdne, proto je dobré jej krájet co nejdříve od vychladnutí. Nakrájené šamponíky rozestav alespoň cenťák od sebe na větrané místo a nech kvůli stabilitě zrát nejméně dva týdny.