Průvodce obytňáky pro začátečníky: dělníci karavaningu jsou alkovny. Nabízí nejvíce vnitřního prostoru

PRAHA Ideální vůz pro mladé rodiny s dětmi, ve kterém je možné uložit na spaní 6 až 7 lidi. To jsou alkovny. Navíc výrobci nabízejí nepřeberné množství řešení interiéru, od paland až po francouzskou postel.

Kdybychom typy obytných aut přirovnávali k válečným lodím z první světové války, vyšlo by to patrně takto: obratné a rychlé torpédoborce malých rozměrů by byly obytné vestavby. Větší, univerzálnější a mohutněji vyzbrojené křižníky by představovaly polointegrované vozy. Bitevním lodím, královnám bojiště, by odpovídaly integrované vozy. A dělníci námořní války, bachraté a trochu neohrabané zásobovací lodi, to jsou pro karavanisty alkovny.

Volba nomádů s dětmi

„Alkovnu jsme si vybrali z toho důvodu, že nám připadala větší než ostatní auta dostupná s naším rozpočtem. Vzadu máme postel a vpředu spaní v alkovně, což je pro nás, jakožto pětičlennou rodinu, do které počítám i velkého psa, ideál. Obecně si myslím, že alkovny, pokud máš rodinu, jsou ideální obytná nástavba,” popisuje Michal z cestovatelského projektu AllinVan (o jejich cestě jsme psali ZDE).

Lavice proti sobě. Zatímco i menších obytných aut si konstrukéři pomáhají otočnými předními sedadly, u sedmimetrového Carada A 464 je sezení řešeno jinak

Stejný typ vozu, tedy auto s „bublinou” si pro svou dlouhodobou cestu vybrali i manželé Tereza a Jan z projektu NARUBY.life. Ti cestují dokonce se čtyřmi dětmi (o jejich cestě více čtěte ZDE). Prostě alkovny jsou první volbou karavanistů, kteří cestují s více dětmi. Důvod? „Děti milují horní část nad kabinou, kde dokáží trávit většinu svého času. Pro děti je to jako schovka nebo bunkr,” popisuje Petr Havlíček z firmy Hykro.

U koupě staršího obytného vozu je však potřeba dobře si pohlídat, zda nástavba těsní. Vodu pronikající konstrukcí prozradí mapy na polstrování kabiny nebo taky stopy plísně. Oba tyto symptomy jsou neklamným znamením velkých, náročných a drahých oprav.

Alkovny ještě před patnácti lety v produkci obytných aut dominovaly. To je i důvod, proč jsou dnes mezi staršími ojetinami nejdostupnější. “Polointegrované vozy se chytly pořádně kolem roku 2010, když do tohoto typu poprvé v historii německý výrobce Bürstner namontoval dopředu zvedací lůžko,” popisuje Jan Bordovský ze specializované serveru Camperlife (https://www.camperlife.cz/ ). “V další sezoně to okopírovali všichni ostatní a už to jelo. Z kdysi univerzálních alkoven se stala v uvozovkách jen obytná auta pro početné rodiny,” dodává Bordovský.

Ne všichni však produkci alkoven vzdali. „Je pravda, že nabídka obytných vozu s alkovnou je u některých značek na ústupu, ale i tak je po nich velká poptávka. Například značka Carado představila krátkou alkovnu, model A 132, která je díky své délce velice populární,” vysvětluje Petr Havlíček z firmy Hykro.

Vysoký jako náklaďák

Při konstrukci aut je vždy něco za něco. Velký obytný prostor si vybírá svou daň v jízdních vlastnostech. Alkovny mají největší aerodynamický odpor z obytných aut. Velká boční plocha způsobuje, že jsou nejcitlivější na boční vítr. A také mívají nejvyšší spotřebu paliva. Zatímco mrštnější vestavby v dodávkách se spokojí i s devíti litry nafty na sto kilometrů (takovou spotřebu uvádí u svého Fiatu Ducato s vestavbou třeba cestovatelé z projektu Pohled za hranice, více ZDE), u alkoven se budete pohybovat nad deseti litry.

Na výšce záleží. Do bubliny nad kabinou řidiče konstruktéři vetknuli místo na spaní. Carado A 464 je dlouhé 7,25 m a vysoké 3,14 metru

Navíc řidič musí být už opravdu ostražitý, když se blíží k podjezdu. Výška 3,14 metru se totiž blíží kamionu (v Česku 4,08 metru) a rozhodně ne všechny mosty na menších silnicích s alkovnou podjedete (typické rozměry alkovny najdete ZDE) Rozhodně se vyplatí pečlivě sledovat dopravní značení s výškou průjezdu.