První svého druhu. Společnost Virgin Galactic představila vesmírnou kolekci

Společnost Virgin Galactic představila novou kolekci oblečení. A ne ledajakou, přímo vesmírnou. Jelikož nabírá vesmírný turismus reálnější kontury, společnost se rozhodla vytvořit kolekci oděvů, které by na sobě mohli mít cestující při komerčních letech mimo planetu zemi.

Kombinézy, které pro společnost vytvořila značka Under Armour, mají tmavě modrou barvu. V kolekci najdete vše - od spodního prádla až k botám. Oblečení je vyrobené z lehkých leteckých látek a samozřejmostá jsou výstuhy na kolenou a loktech. Společnost miliardáře Richarda Bransona nepodcenila nic, a všechny kousky testovala v nejnáročnějších podmínkách, včetně vzdušné komory.

Vesmírné kousky nebudou mít běžné velikosti, nýbrž budou personalisované. Sám Richard Branson si jednu takovou nechal ušít a nechal se v ní nafotit, zárověň počítá s tím, že bude jedním z prvních, kdo se do vesmíru komerčním letem dostane. „Všechno, co bude spojené s letem do vesmíru bude sexy. Naše lodě. Oblečení i náš kosmický přístav,“ řekl v rozhovoru pro The New York Times Branson.