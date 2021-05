Psi v Thajsku dokážou odhalit koronavirus z potu. Přibývá zemí, kde zvířata pomáhají testovat lidi

Bangkok Thajsko začalo do boje proti koronaviru zapojovat psí jednotku v naději, že pomůže zpomalit narůstající počet nákaz nemocí covid-19. Psi jsou speciálně vycvičení na vyčenichání jedinečného pachu, který mají nakažení lidé v potu, napsala v sobotu agentura AP.

Angel, Bobby a Bravo jsou tři z šesti labradorských retrívrů, které vycvičili vědci veterinární fakulty univerzity v Bangkoku. Od desátého května tato trojice otestovala více než 1000 vzorků od zaměstnanců univerzity, studentů i lidí mimo univerzitu.



A výsledky jsou zatím velmi působivé. Po několika vteřinách očichávání vzorků umístěných v kovových nádobkách jsou psi schopní poznat, kteří z lidí jsou nakaženi nemocí covid-19. Pokud ve vzorku není stopa nákazy, pes ho mine. Když je pozitivní, posadí se před ním.

Profesorka Kajvalí Čatdarongová, která vede výzkumný tým, se nechala inspirovat zeměmi, jako je Německo, Spojené arabské emiráty či Indie, kde používají psy ke zjišťování nákazy. Ve Finsku se například psi používají na mezinárodním letišti Helsinki-Vatnaa a údajně dokáží odhalit téměř 100 % případů koronaviru, a to až pět dní před rozvinutím symptomů. Jak píše deník The Wall Street Journal (WSJ), psy k detekci koronaviru využívá také letiště v libanonském Bejrútu nebo americká Národní basketbalová asociace.

Využití psů při testování je podle vědců velmi užitečné, protože jsou schopní prověřit i lidi, kteří by se jinak testovat nenechali. Vědci hodlají psí týmy vyslat do míst, kde panuje podezření na komunitní šíření nákazy.

Jak uvádí National Geographic, podle některých vědců by psi mohli nahradit PCR testy, které vyžadují nabírání vzorků a jejich vyhodnocení může trvat až několik dní. Psi se svým čichem, který je tisickrát až desetitisíckrát lepší než ten lidský, jsou přitom schopni infekci odhalit během vteřin a denně dokáží otestovat 250-300 lidí. Kromě toho by pro většinu testovaných byli psi vítanou alternativou k nepříjemnému odebírání vzorků z nosu.

Výhodou by také byly nižší náklady na testování. Francouzský profesor Dominique Grandjean pro WSJ uvedl, že jeden „psí“ test vyjde zhruba na jedno euro, kdežto PCR test ve Francii stojí 75 eur (v přepočtu 1900 korun). Podle jeho výzkumu, realizovaného na Národní veterinární škole v Alfortu, dokáží nejlepší psi covid odhalit s přesností přes 90 %. Vycvičit psy trvá jen několik týdnů a pro ty, kteří jsou již vycvičení na detekci drog či výbušných materiálů, by výcvik mohl zabrat ještě kratší dobu.

Nevýhodou na druhé straně je, že ne každý pes je vhodný pro výcvik. Je totiž potřeba udržovat zvíře motivované, aby se při hledání koronaviru nezačalo nudit. Psi nejsou stroje a jak potvrzuje profesorka Čatdarongová, mají svá omezení. „V pět odpoledne dostávají večeři. Zhruba deset minut předtím začnou být nesoustředění, a nemůžou už pracovat. Po večeři si pak jdou zdřímnout. Jsou to živá zvířata a my musíme brát v úvahu jejich potřeby a pocity,“ řekla. „Ale pro mě jsou to i tak hrdinové a hrdinky.“