Céčka, nábytek i odposlouchávací zařízení. Retro muzeum ukáže, jak se žilo v 70. a 80. léta v Československu

„Několik let jsme navštěvovali aukce a kontaktovali různé spolky, zároveň jsme v roce 2018 vypsali sbírku na designové předměty ze 70. a 80. let v Československu. Sešlo se nám úctyhodných 12 000 exponátů. 12 000 kusů historie a vzpomínek. Těší mě, že díky takové podpoře a nadšení můžeme tuto dobu připomenout ‚Husákovým dětem‘ a jejich rodičům, a také ji v co nejautentičtější podobě ukázat mladým lidem,“ říká Robert Vůjtek, předseda spolku Art Salon S, jenž jedinečný výstavní projekt připravuje.

Běžný život, design i trendy v Československu 70. a 80. let mapuje netradičním způsobem expozice rozdělená do 15 tematických okruhů. Hlavní část zve na návštěvu do panelákových bytů – bydlení tak typického pro tehdejší dobu.

Jak se žilo v „králíkárnách“?

Ve věrných replikách domácností si návštěvníci osahají klasické jádro a v kompletně zařízeném obýváku posedí na gauči, který měla snad každá rodina včetně Tesla elektroniky. Ložnice vypadá, jako by ji někdo opustil dnes ráno, stejně jako opravdu původní kuchyně s linkou typu Asta z Jitony Soběslav.

Retro muzeum Praha Reptro muzeum Praha provozuje spolek Art Salon S založený v roce 2014. Pod vedením předsedy Roberta Vůjtka má spolek za sebou realizaci na čtyři desítky úspěšných výstav v Praze i po zbytku republiky. Představil dobové výstavy jako Retro 70. a 80. let, Retro hračky za socíku, Retro zima za socíku nebo Retro biják, organizoval retrospektivu Bořka Šípka, výstavu Memories Roberta Vana i několik výstav Káji Saudka.

V dětském pokojíku možná někteří zavzpomínají na mládí nebo jeho zařízení srovnají s pokojíkem dnešních teenagerů. Nechybí samozřejmě mončičáci, céčka nebo stavebnice Merkur. Do dětství vrátí i expozice hraček od plechových berušek na klíče z podniku Kovap až po autíčka na kabel. Idoly, jejichž plakáty visely v mnohých pokojíčcích, připomíná sbírka kostýmů populárních zpěváků.

Zajímá vás třeba, v čem Helena Vondráčková a Hana Zagorová slavily televizního silvestra? Holky z naší školky a další hity se poslouchaly i na magnetofonech z TUZEXU v 80. letech, jejichž unikátní sbírku do Retro muzea Praha zapůjčil vášnivý sběratel Matěj Ruppert z kapely Monkey Business.

Dojde rovněž na dobovou elektrotechniku nebo dopravu, do expozice se dostaly dokonce originální turnikety ze 70. letech, jimiž tenkrát lidé spěchali na metro. Ujít si nenechte exkurz do toho nejlepšího z domácí módy, včetně ukázek dobového spodního prádla. Jak to chodilo v tehdejším salonu krásy? I ten Retro muzeum otevírá, s krášlicími přípravky značky Astrid a Dermacol.

Pracovní pláště a propaganda

Přehlídka pracovních plášťů, montérek nebo zástěr zase připomene každodenní životní styl v Československu. Sedněte si do dobové kanceláře, ve které si bude každý moci vyzkoušet, jak se psalo na psacích strojích Consul, nebo si skočte do obchodu, kde obsluhuje „žena za pultem“. Výběr není žádný, ale co si koupit, poradí dobové reklamy. Ohlašuje je legendární „pan Vajíčko“. A co s volným časem? Trávit ho v retro muzeu lze modelářstvím, sběratelstvím nebo tolik oblíbeným chatařením a kempingem.

Edukativně pojatá je část věnovaná komunistické propagandě a undergroundu. Tuto stránku normalizační doby vysvětluje především mladší generaci. Zájemci uvidí třeba odposlouchávací zařízení ve tvaru zapalovače, které pomáhalo sledovat hosty pražského hotelu Jalta. V expozici undergroundu zase objeví kytaru, s níž začínal v 80. letech Kamil Střihavka.