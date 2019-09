Revoluce ve hře Monopoly. Ženy budou zvýhodňovány, za průchod startem vydělají víc než muži

Pan Monopoly je ze hry, na jeviště přichází jeho ženský protějšek. V jedné z nejznámějších amerických deskovek bude v hlavní roli jeho neteř, „investiční guru“ slečna Monopolyová a vůbec všechny ženy. Za průchod startem budou například místo tradičních 200 dolarů (které budou i nadále pobírat mužští hráči) inkasovat 240 dolarů.

MEET MS. MONOPOLY! Mr. Monopoly's niece, a self-made investment guru, is here to celebrate women trailblazers and update a few things. It’s about time! pic.twitter.com/ETSBK7TtWj