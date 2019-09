Simpsonovi opět předpověděli budoucnost. Greta Thunbergová totiž napodobila Lízu Simpsonovou

New York Svět v posledních dnech obletěl emotivní projev Grety Thurnbergové na klimatickém summitu OSN a lidé na sociálních sítích upozorňují na podobnost s jednou z epizod seriálu Simpsonovi.

Fanouškům seriálu Simpsonovi se po Gretině emotivním projevu na půdě OSN v New Yorku určitě vybavil jeden z dílů oblíbeného seriálu. V sedmnácté epizodě dvacáté série, která měla premiéru před deseti lety, totiž Líza Simpsonová psala report o tom, jak bude vypadat její rodné město Springfield v roce 2059.

Při prezentaci práce ve škole následoval emotivní projev, který byl velmi podobný tomu, který na Klimatickém summitu předvedla Greta Thunbergová. Líza v tom svém spolužáky vyděsila svými vizemi o temné budoucnosti, v níž se budou zvyšovat hladiny vod a dojde i na další možné důsledky globálního oteplování.

K tomu navíc navrhovala obdobné změny jako Greta a v celé epizodě vystupovala jako klimatická aktivistka. „Když se nad tím zamyslíte, tak Greta Thunbergová je Lízou Simpsonovou ve skutečném světě,“ napsal jeden z uživatelů Twitteru, přičemž další komentáře zněly podobně.

Fanoušci Simpsonů se podobnosti ihned chytli a vytvořili koláž, na níž připodobňují Gretin pohled směrem k Donaldu Trumpovi k tomu, který předvedla v seriálu i Líza.



Umění scénáristů televizního seriálu předvídat budoucnost je známé. Například v roce 2000 se v jednom z dílů stal Donald Trump americkým prezidentem, k čemuž došlo sedmnáct let před jeho skutečným nástupem do funkce. Později například autoři předpověděli některé pasáže z Her o trůny.