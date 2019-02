Starosta francouzské vsi zakázal psům přespříliš štěkat. Majitelům hrozí pokuta

Paříž Pokuta ve výši 68 eur (1760 korun) hrozí majitelům psů v severofrancouzské vsi Feuquières, jejichž čtyřnozí přátelé přespříliš štěkají. Na svých internetových stránkách o tom informovala britská BBC. Starosta obce se tak snaží chránit obyvatele před nadměrným hlukem.

Peněžitý trest hrozí od pondělka za „dlouhé nebo opakované štěkání“. Starosta Feuquières Jean-Pierre Estienne vysvětluje, že opatření je reakcí na psy štěkající „ve dne v noci“, kteří mohou za to, že ve vsi panuje „nesnesitelná situace“. Ujišťuje, že cílem není zakázat chov psů, ani trestat majitele zvířat za každé ňafnutí, ale to, aby si lidé uvědomili, že když psy vlastní, měli by je vycvičit. Uštěkaní psi, kteří ostatní obyvatele vsi ruší, budou muset být zavření v domě.



Obecní zastupitelstvo tresty pro majitele hlučných psů tento měsíc přijalo v reakci na jednu konkrétní ženu, která jich chová hned několik a s níž se obec snažila bezvýsledně domluvit. „Jestliže jsem tak rozhodl, bylo to proto, že jsme nenašli jiné východisko,“ říká starosta Estienne.

Rozhodnutí vedení obce kritizují ochránci zvířat. Stéphane Lamart, předseda Asociace na obranu práv zvířat, tvrdí, že je to jako kdyby někdo chtěl zastavit vyzvánění zvonů v neděli ráno. Zákaz štěkání chce napadnout u soudu.

BBC připomíná, že před několika lety se v městečku Sainte-Foy-la-Grande úředně snažili ztišit uštěkané psy, kteří „rušili veřejný pořádek“.

Psi se ozývají z nejrůznějších důvodů: například aby na sebe upozornili, odstrašili možného útočníka nebo aby vyjádřili strach. Hlasitost štěkotu může dosahovat až 100 decibelů, což odpovídá hluku, jaký se ozývá při práci s řetězovou motorovou pilou.