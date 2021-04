Strom roku, zkroucená jabloň na Náchodsku, se dočkala odborné péče

Anketu Strom roku vyhlašuje Nadace Partnerství od roku 2002. Hlavním cílem soutěže je podpořit aktivní lidi v péči o stromy v místě, kde žijí. Své tipy do letošní jubilejního 20. ročníku lidé mohou posílat na www.stromroku.cz, do konce dubna. Jabloň u Lidmanů v anketě o Evropský strom roku 2021 skončila mezi 14 finalisty sedmá. Vítězem se stal tisíc let starý dub cesmínový rostoucí v severním Španělsku .