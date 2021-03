Stromy sází po celé republice. S lidmi tento zážitek dělá doslova divy, říká šéfka Home for Trees

Zasadit strom, vysázet les, to dnes může každý. Česká ekologická organizace Home for Trees vybízí na jaře jednotlivce i firmy, aby se přidali k osázení krajiny a přispěli tak ke zdravému prostředí. „Navíc na akcích vznikají zajímavá seznámení, která často i nadále pokračují ve spolupráce či přátelství,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz ředitelka organizace Michaela Weissová.

Lidovky.cz: Proč se na jednotlivce a firmy obracíte právě teď?

Sázecí sezóna pro lesní sazenice je právě jaro a podzim, kdy je příslib nejvyšších srážek a příznivých teplot, aby se sazenice v zemi dobře uchytily. Máme tedy velmi omezený čas, kdy můžeme přírodě a tím i sobě pomoci. A obecně teď také proto, že klimatické změny a oteplování se bohužel stále zrychlují a sázení stromů, které CO² pohlcují, je jednou z odpovědí na to, jak je alespoň trochu zpomalit.

Michaela Weissová, ředitelka Home for Trees

Lidovky.cz: Jak se mají lidé a firmy na sázení přihlásit?

Na webu máme sekci Kalendář akcí, kam pravidelně přidáváme v rámci jar a podzimů veškeré termíny našich sázecích akcí na nejrůznějších místech Česku, který je navíc propojený s Google kalendářem, takže kdokoli, kdo si chce přijet zasadit „svůj“ strom, najde veškeré potřebné informace tam. Fungujeme také dobře přes sociální sítě, kam přidáváme pravidelně informace nejen o přírodě, ale také právě termíny sázecích akcí po celé republice – FB Home for Trees a IG homefortrees.

Home for Trees je ekologická organizace, která vznikla v roce 2019 jako odpověď na počátek masivního úbytku lesů v ČR v důsledku kůrovcové kalamity, ohromné požáry na mnoha místech světa, úbytek dešťů a vody obecně a dalších negativních dopadů celosvětových klimatických změn.

Lidovky.cz: Jak sázení probíhá, co mít s sebou a zvládnou to i děti?

Na každou akci se hodí mít oblečení do přírody, dobré boty, rukavice, nějaké jídlo a pití, i když o svačinku se snažíme vždy postarat, a dobrou náladu . My pak všem povíme něco o daném místě, co budeme sázet, jak to budeme sázet, ukážeme jim konkrétně jak se sází lesní strom, poskytneme jim nářadí a sazenice a jsme celou dobu k dispozici. Naše akce jsou oblíbené také proto, že na ně jezdí celé rodiny s dětmi. Udělají si krásný den strávený na čerstvém vzduchu a smysluplně. Děti to baví, a navíc se u toho učí mnoho věcí najednou aniž by vnímaly, že se učí. Měli jsme na akci i dvouleté děti.

Lidovky.cz: Jakou máte zpětnou vazbu od lidí, co s vámi byli sázet stromy? Mohou pak někde zjistit, jak se jejich lesu daří?

Ano, mnoho z nich nám po akci napíše, že to bylo fajn a inspirativní a že mají radost z toho, že vlastníma rukama vdechli život stromu. S lidmi tento zážitek dělá doslova divy. Navíc na akcích vznikají zajímavá seznámení, která často i nadále pokračují ve spolupráce či přátelství.

Stromy může sázet kdokoli

Na místa námi zasazených stromů se pravidelně vracíme, jsme v kontaktu s majiteli a sledujeme, jak se stromům daří. Na webu máme navíc sekci GPS stromů, kde mohou lidé najít přesnou polohu zasazených stromů, ať už je zasadili s námi, nebo ne, jaké stromy jsme sázeli, kdy, kolik, včetně veškerých odkazů. Transparentnost je pro nás prioritní, neboť máme za to, že buduje důvěru v naší organizaci.



Lidovky.cz: Co se dá dělat, kromě toho, že člověk přispívá tím, že vysadí strom?

Může sdílet naše aktivity na sociálních sítích nebo přes email, povědět o nás svým známým, přátelům, kolegům, doporučit nás firmám. Koupit si náš dárkový certifikát na 3 nebo 9 stromů jako dárek pro své blízké, přijet na naše akce, poslat nám peníze na zakoupení stromů, ale i podpořit nás krásnou myšlenkou... Těch variant je celá řada a záleží na každém, kterou si vybere a za všechny jsme vděční.

Lidovky.cz: Jak jste vyřešili omezení týkající se setkávání více osob najednou?

Samozřejmě dodržujeme všechna vládní nařízení, která se stále mění, takže různě. Dodržujeme rozestupy i počet osob na metry čtvereční, řešíme skupinky lidí, roušky a vše, co je aktuálně povinné. Máme výhodu, že operujeme venku na mnoha hektarových pozemcích, takže není problém udělat dvojice, dát jednomu kyblík se sazenicemi a druhému rýč nebo sazák, a každá dvojice nebo partička si jde svou cestou, libovolně daleko od ostatních.

Co dokáže jeden strom?

Lidovky.cz: Kde se sázecí akce uskutečňují?

Po celé České republice. Sázíme v CHKO Broumovsko, na Vysočině, ve Středočeském kraji, kolem Brna, kdekoli je potřeba. Nyní máme zájem o spolupráci také se Slovenskem.

Lidovky.cz: Můžou se i majitelé poškozeného lesa, například kůrovcem, někde přihlásit do vašeho programu?

Ano a moc rádi každému pomůžeme. Stačí nám napsat email nebo se podívat na naše stránky a spojit se s námi.

Lidovky.cz: Jak dlouho Home for Trees funguje a co počítáte mezi své úspěchy?

Fungujeme od roku 2019 a za úspěch považujeme fakt, že se nám daří pomáhat celorepublikově a nejsme pouze lokální organizací. Proto se na nás může obrátit s prosbou o pomoc opravdu každý.