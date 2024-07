Svatojakubská lilie nemá s liliemi mnoho společného. Proč se exotická kráska váže právě k dnešnímu svátku?

Latinské jméno Senecio je prastaré, v češtině se téhle rostlině vcelku adekvátně říkávalo od věků starček, protože její vzhled prý lidem hned zjara připadal jako poněkud obnošený.

Ovšem druh Senecio jacobaea byl také květem svatého Jakuba, se svátkem tohoto světce tuhle i u nás běžnou hvězdnicovitou bylinu zase spojovala doba, v níž obvykle vykvétá.

Celý rod je úžasně pestrý, čítá údajně 1473 druhů – a to ještě některé další starčky už nová botanika odvelela k rodům jiným.

Dotklo se to i květu Jakubova, ale moc to nebolelo, Jakub byl vložen hned do rodového jména, říkává se mu teď Jacobaea vulgaris. Rostlina je to sice jedovatá, ale dříve ji určitě znali i lékaři a také barvíři.