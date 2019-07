Ekologie a minimalismus. Jak kempují Češi?

Moderní vybavení pro kempování se podle odborníků obrací k šetrnému přístupu k přírodě. Trendem je komfort, ekologie, využívání obnovitelných zdrojů energie a minimalismus ve zmenšování objemu a váhy výrobků, říká produktový specialista Vít Hruška z firmy 4camping.cz, která pořádá na výstavišti v Letňanech prodejní výstavu stanů.

Přestože Češi patří celosvětově k nejaktivnějším turistům a kempování se v Česku vrátilo do módy, ekologické trendy ve vybavení přijímají podle Hrušky ve srovnání se Západem pomalu.

„Když se podíváte v Německu, co značky deklarují a čím se hrdě chlubí, tak se obávám, že v Čechách by to ve větší míře zákazníka nezaujalo. Není příliš ochoten si připlatit za to, že je materiál plně recyklovatelný nebo recyklovaný,“ uvedl Hruška. Ekologicky šetrné výrobky proto zatím prodejci na tuzemském trhu nabízejí podle Hrušky jako alternativu k běžným materiálům a dávají zákazníkům možnost si vybrat. Na e-shopu 4camping.cz, největším s outdoorovým vybavením na českém trhu, nicméně podle Hrušky zájem o prémiové značky s ekologickými výrobky rok od roku roste.



Čtyři hlavní trendy, které rezonují napříč západním trhem již několik let, se tak dostávají podle Hrušky do Česka pomalu. Domnívá se, že to způsobuje konzervativnější přístup Čechů a jejich menší kupní síla, která tlačí slevy. Trendy v kempingovém vybavení posouvají dopředu severské evropské země spolu s Dánskem, Německem, Francií a Velkou Británií.

Podle Matěje Macháčka z oddělení stanů na výstavě stanů se prodává více menších turistických stanů vhodných pro treking. Pro dva lidi by měl podle něj stan pro túru ideálně vážit kolem dvou kil. „Specialitou je stan Black Diamond, malý membránový stan pro dva lidi, podobný jako je membránová bunda. Je na stanování v suchém mrazu nebo ve sněhu,“ uvedl.

Podle instruktora Milana Musila z firmy Husky vedou rodinné stany pro čtyři osoby a poptávka je i po stanech na expedice z ultralehkých materiálů. „Lidé to ale chtějí za co nejlepší peníze. Bohužel čím je stan nebo spacák lehčí, tak cena stoupá nahoru,“ poznamenal.

Naopak velké kempovací stany neřeší váhu, nýbrž komfort a prostor. Ložnice mají oddělené tenkou mobilní zástěnou pro tři až osm osob. Ty největší mohou mít na délku až osm metrů a vážit až 35 kilogramů. Cena šplhá až ke 40 tisícům korun. „Dříve se stany vyráběly z bavlny, klasická áčka si asi každý pamatuje. Nyní se přešlo na polyester, u malých i na nylon. K bavlně se některé značky vrací, je ale technická,“ řekl Musil. Novinkou posledních let jsou také nafukovací konstrukce.

Provozovatelé kempů a karavanových stání letos mohou podle hlavního ekonoma CzechFund Lukáše Kovandy vyhlížet rekordní rok. Loni strávili Češi v tuzemských kempech podle Eurostatu 2,86 milionu nocí. Pokud bude příznivé počasí, Kovanda nevyloučil, že padne dosavadní rekord a Češi v kempech stráví více než tři miliony nocí. Nejvyhledávanější zahraniční kempovací destinací Čechů je Chorvatsko, kde loni pobyli 846 tisíc nocí.