U řeckých břehů našli 2000 let starý vrak římské lodě s amforami

ATÉNY U řeckého ostrova Kefalonia v Jónském moři badatelé objevili zhruba 2000 let starý vrak římské lodě s nákladem asi 6000 velmi zachovalých amfor. Informoval o tom web Daily Mail. Přibližně 30 metrů dlouhý vrak řečtí vědci našli s pomocí sonaru u přístavu Fiskardo.

Objev, který podle archeologů pochází z období mezi 1. stoletím před naším letopočtem a 1. stoletím našeho letopočtu, by mohl přinést nové informace o římských obchodních trasách ve Středozemním moři.



Polovina vraku s nákladem je podle vedoucího výzkumu George Ferentinose zakrytá sedimentem, a existuje tak šance, že při další misi bude odhalen celý dřevěný trup lodi.

Lázně, amfiteátr a hrobky

V přístavu Fiskardo byly nalezeny antické domy, lázně, amfiteátr a hrobky z let 143 před naším letopočtem až 300 našeho letopočtu. Archeologové ve studii publikované v časopisu Journal of Archaeological Science napsali, že šlo o přístav hojně využívaný Římany k přepravě zboží ve Středozemí. Hlavními komoditami, se kterými se tehdy v oblasti obchodovalo, byly olivy, olej, víno a obilí. Náklad většinou mířil do Říma.



Zda bude vrak vyzdvižen z mořské dna, zatím není jasné. Pokud by se tak stalo, mohlo by to odhalit více o jeho původu.

Další informace o lodi, jako například důvod ztroskotání, by mohlo přinést detailnější zkoumání s pomocí podvodního sonaru. Dříve po archeologických nálezech na mořském dně pátrali hlavně potápěči. Moderní technologie v podobě sonarů je ale cennou metodou, jelikož umožňuje rychleji oddělit možné vraky od přírodních objektů.