Udělej si sám. Ruční práce a vlastní výtvory se staly fenoménem

Nutnost vyrobit si něco vlastními silami, místo abychom si hotovou věc pohodlně koupili, by mohla být spojována spíš s dobami minulými, kdy se toho v obchodech moc sehnat nedalo. Dnes ale regály přetékají výrobky, a přesto se hlavně sociální sítě plní příspěvky kategorie DIY, tedy „Do It Yourself“ – udělej si sám. Čím to je?

Fenoménem DIY, neboli Do It Yourself, který ani zdaleka nevládne jen mezi českými kutily, ale najdete jej snad ve všech koutech světa, se zabývají sociologové z mnoha různých pohledů. Mohou se na tuto činnost dívat například jako na snahu vyrobit si nějakou věc, která „chytrým“ způsobem vyřeší náš problém. O tom vědí své třeba zahrádkáři, kteří si různé zlepšováky předávají nejen mezi sebou, ale také v dopisových rubrikách časopisů či dokonce ve speciálních televizních pořadech, které bývají divácky velmi oblíbené.