V básních ze svodek strážníků defilují opilci i zdivočelé ovce

BRNO Rozverní výtržníci, zdivočelé ovce nebo opilci bloudící v županu nočními ulicemi jsou hrdiny Městské poezie Brno, neokázalého blogu nominovaného na prestižní literární cenu Magnesia Litera. Mikropříběhy jsou doslovnými výňatky z takzvaných svodek, zpráv zveřejňovaných brněnskými strážníky o jejich zásazích. Stále rostoucí sbírka absurdních příhod a bizarních výjevů má na sociálních sítích tisíce čtenářů, včetně samotných strážníků.

Jeden z posledních textů v blogu popisuje krádež dvou vajec, po zásahu strážníků vrácených bez poškození majitelce. Předešlá báseň zachycuje existenciální zmatek šoféra, který svým klíčkem otevřel cizí auto, jiná zase noční výpravu muže v pantoflích, který touží pobavit dětské pacienty v nemocnici, ale po rozmluvě se strážníky se raději vrací do hospody.



Některé básně mají zvířecí hrdiny - třeba opici v tričku nebo morčata, původně považovaná za křečky a následně překvapivě odvezená do Ptačího centra. Často jde o domácí mazlíčky nebo hospodářská zvířata, která opustila své majitele a vydala se za dobrodružstvím do brněnských ulic a parků.

„Druhý život“ svodek

„Žádná slova nejsou z úryvků vynechána, žádná slova nejsou doplněna,“ zdůrazňují editoři v blogu. Pasáže ze strážnických svodek jsou pouze zbaveny interpunkce, velká písmena nahrazena malými a text je rozdělen do veršů.



Městskou policii „druhý život“ jejích zpráv nepohoršuje, nebere úspěšný blog jako výsměch své práci. „Ostatně sami editoři deklarují, že se nesmějí strážníkům, ale společně s nimi,“ řekl mluvčí Městské policie Jakub Ghanem. Práce strážníků se podle něj díky blogu dostává k dalšímu publiku, a to v neotřelé podobě.

„Je to i forma osvěty. Je vidět, jak široká je škála toho, co dělají strážníci. Někdy jsou to závažné věci, někdy bizarní, vše ale musí strážníci zvládnout,“ uvedl Ghanem. Tiskové zprávy se s kolegy snaží nadále psát autenticky, a nikoliv do nich schválně vkládat pasáže vhodné ke „zpoetizování“.



Zprávy Městské policie Brno upoutaly dvojici nadšenců Marka Pichu a Kateřinu Čadovou přibližně před šesti lety. „Nejde jen o suché svodky s očesanými údaji, ale o barvité popisy se spoustou detailů,“ řekl Picha před časem Českému rozhlasu. Prostřednictvím komunitního financování nadšenci získali peníze na vytištění knihy nazvané Hořící pařez. Když pak Městská policie slavila 25 let, objednala si a sama vydala rozšířené vydání Hořícího pařezu.

Smutný hrdina

Městská poezie není prvním brněnským blogem nominovaným na literární ocenění. Magnesii Literu za rok 2017 získali KKRD Boys za silně nekorektní historky z nočního a sexuálního života v Brně. S Městskou poezií je spojuje nadsázka a ironie, s jakou líčí město a jeho obyvatele.



Podle Ghanema je nadsázka Brňanům vlastní. I přespolní čtenáři snad pochopí, že přes možný dojem z Městské poezie zůstává Brno vcelku normálním městem. Míní, že podobné věci se určitě dějí i jinde.



Zatím poslední zápis v blogu popisuje žíznivého muže, který v obchodě téměř vyprázdnil lahev ginu, zapil ji hltem minerální vody s vysokým obsahem hořčíku, a poté obojí vrátil do regálu v domnění, že jej nikdo neviděl. Netrvalo však dlouho, a zásah strážníků z něj udělal jednak pachatele přestupku, a jednak smutného hrdinu básně z cyklu Městská poezie Brno.