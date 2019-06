V Británii mají prvního robota na sběr malin na světě

PLYMOUTH Chvěje se a váhá jako batole, které se snaží jíst polévku, aniž by bryndalo - první robot na světě, který sbírá maliny pracuje s rozvahou. Ovoce sklidí „pažemi“ a plody opatrně uloží do připraveného košíku. Utržení jednoho plodu mu trvá asi jednu minutu, píše list The Guardian.

I když na stroj, jehož vývoj přišel na 700 000 liber (přes 20 milionů Kč), se to zdá těžkopádné, jeho tvůrci z firmy Fieldwork Robotics v něm vidí budoucnost sběru ovoce. Od prvního zařízení svého druhu se očekává, že produktivitou předčí člověka, denně má sklidit více než 25 000 plodů malin, zatímco člověk jich za osmihodinovou směnu zvládne natrhat kolem 15 000.



Otočný stroj vysoký 1,8 metru se testuje ve sklenících pěstitelské firmy Hall Hunter v hrabství West Sussex. S pomocí senzorů, 3D kamer a samozřejmě strojového učení, které je formou umělé inteligence, jeho ramena zaměří zralé ovoce, do deseti sekund ho seberou a uloží na tácek. Celkem mu sběr jednoho plodu zabere zhruba minutu.



Konečná verze robota, která by měla být uvedena do provozu v příštím roce, bude mít čtyři páry paží. Pracovat budou všechny současně, a to 20 hodin denně. Nejnáročnějším úkolem podle tvůrců bylo přizpůsobit práci stroje různým světelným podmínkám.

Za kilogram malin britští farmáři trhačům běžně platí jednu až dvě libry. Společnost Fieldwork Robotics má v úmyslu nasadit za pronájem robotů nižší ceny. Vzhledem k růstu minimální mzdy i nedostatku sezonních pracovníků už někteří pěstitelé vyjádřili zájem.