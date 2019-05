Zašlou restauraci Lovosice proměnily v designovou kavárnu. Bude nabízet výlučně regionální produkty

Lovosice V designovou kavárnu s domácími dorty a kulturním programem se přeměnila zašlá restaurace v Lovosicích na Litoměřicku. Město při rekonstrukci kulturního domu Lovoš vytvořilo v přízemí provoz, kde mají prostor i děti a podnikatelé. Promítat se tu budou kultovní filmy a naplánovány jsou hudební večery.

Jednu z nejstarších budov ve městě radnice postupně opravuje. Hotový je sál v prvním patře a nyní se otevřela kavárna v přízemí. Vznikl oddělený salonek v anglickém stylu a bývalé bistro se proměnilo v dětský koutek. V přilehlé kanceláři je místo pro setkávání podnikatelů. Jde o pronajímatelný prostor s počítačovou technikou vhodný mimo jiné k pracovním setkáním, workshopům a podobně.



Multifunkční prostor k setkávání

V kavárně je pódium, které je určeno pro tzv. Open Mike, tedy pro amatérské hudebníky a další umělce, kteří si chtějí zkusit prezentovat se před veřejností. „Již delší dobu jsme zaznamenávali potřebu občanů rozličných věkových skupin po multifunkčním prostoru k setkávání. Prostoru, který by byl na úrovni a poskytl zázemí k přednáškám, komorním koncertům, videoprojekci, prezentaci amatérských i profesionálních hudebníků, výtvarníků a spisovatelů, to vše při dobré kávě, zákusku či sklence vína,“ uvedl starosta Milan Dian. Do budoucna by měla kavárna nabízet výlučně regionální a domácí produkty, už nyní jsou v nabídce domácí limonády a dorty či vína z Litoměřicka.

Prostor původního dvojdomu z roku 1850 byl několikrát přestavován. Postupně v něm bylo umístěno holičství, bufet, kanceláře, byty a naposledy butik. Restaurace, která při svém založení patřila spíše k luxusnějším zařízením ve městě, se v 60. letech minulého stoleté stala IV. cenovou skupinou. Hospoda s hernou zde byla ještě v roce 2015. V dobách dřívějších se tu konaly bály, koncerty, shromáždění a přednášky, od roku 1912 se v objektu pravidelně promítalo.

Práce na proměně Centra kultury Lovoš budou pokračovat, vznikne galerie a bezbariérová recepce, kde se budou prodávat vstupenky na akce ve městě nebo suvenýry. Hotovo má být do konce června. Celá rekonstrukce bude město stát 8,4 milionu korun, další investicí bude výstavba nového výtahu, který umožní bezbariérový přístup z přízemí až do nejvyššího patra sálu.