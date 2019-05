V Národním muzeu bude opět k vidění kostra plejtváka myšoka

Ke vstupnému do historické budovy dostane každý návštěvník od května vstupenku zdarma na pět dní do sousední nové budovy, Náprstkova muzea, Českého muzea hudby, Národopisného muzea, Národního památníku na Vítkově, lapidária na holešovickém výstavišti a muzeí Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany. Do všech devíti objektů muzea tak bude plné vstupné stát 260 korun, snížené 170 a rodinné 440 Kč.