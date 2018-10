V newyorském Brooklynu bude ráj ústřic, které budou čistit vodu

New York Za slunečného rána pracuje tucet biologů a dobrovolníků s nohama ve vodě v pobřežní čtvrti Brooklynu. Jejich cílem je vybudovat útes s ústřicemi v rámci rozsáhlého projektu na obnovu útesů pro chov těchto měkkýšů v New Yorku. Píše o tom agentura AFP.

Skupina v rybářských kombinézách a holinkách vytváří řetěz, který se rýsuje na pozadí americké finanční metropole se sochou Svobody a mrakodrapy Wall Streetu.



Tým rozhazuje sítě naplněné prázdnými skořápkami ústřic nebo skořápkami, v nichž je až po dvacítce mladých larev ústřic. Pak je rozprostírá v řadách na dně vody, aby vznikl útes.

„Ústřice jsou inženýry ekosystému a vytvářejí prostředí, kde jiné druhy rády loví nebo žijí,“ vysvětluje Katie Mosherová, která má na starosti projekt obnovy Miliarda ústřic do roku 2035. Ten byl zahájen v roce 2014, a to nikoli pro gastronomické účely, ale kvůli obnově životního prostředí.

Tyto ulity hrají významnou regulační roli: svým dýcháním filtrují vodu, umožňují větší pronikání světla a růst vodních rostlin. Recyklují rovněž živné látky a dusík. A tím, jak vytvářejí husté hrozny, slouží jako přírodní obrana před erozí nebo v případě bouří či hurikánů.

„Než New York získal přezdívku Velké jablko, byl Velkou ústřicí,“ zdůrazňuje Mike McCann, expert na mořskou ekologii u ekologické organizace The Nature Conservancy, která provádí další projekty obnovy ústřičných útesů, zejména v Hongkongu.

„To je příběh, který mnoho Newyorčanů pozapomnělo a který má tento projekt oživit,“ dodává dvaapadesátiletý ekolog.

Když anglický cestovatel Henry Hudson přijížděl v roce 1609 do přístavu New Yorku, musel proplouvat mezi 89.000 hektary ústřičných útesů, jimiž se živily celé generace indiánů Lenapů, uvádí Mark Kurlansky ve své knize Velká ústřice (The Big Oyster) z roku 2006.

Nizozemští osadníci ostatně přezdívali Ellis Islandu a Liberty Islandu Malý ostrov ústřic a Velký ostrov ústřic.

Avšak na počátku 20. století měkkýši kvůli nadměrnému rybolovu a znečištění vod obklopujících americkou megapoli téměř vymizeli.

Dlouhá desetiletí byly tyto vody příliš toxické na to, aby zde nějací živočichové žili. Znečištění se postupně snižovalo díky zákonu o čistotě vody z roku 1972, který zakazoval vypouštět do přístavu odpad a znečištěnou použitou vodu.

Dnes začíná úsilí, na němž se podílejí desítky partnerů, více než stovka státních škol a dobrovolníci, přinášet výsledky. Za čtyři roky bylo do vody usazeno více než 28 milionů ústřic a zdraví přístavu nikdy nebylo za posledních 150 let tak dobré.

„Když dáváme ústřice na dno, pozorujeme hned zlepšení: je tu více ryb, krabů, langust a dokonce mořských koníků,“ říká Kate Mosherová.

Obnovované útesy přispívají i k růstu ústřic. Stává se, že se tu najde obří ústřice, jako byla ta, která byla v srpnu vylovena z řeky Hudson a která měřila 20 centimetrů.

„Nenapadlo mě, že v New Yorku budou ústřice. Negativní vliv na životní prostředí na místě, kde žije na malém prostoru tolik lidí, je tak strašný, že každá maličkost, kterou můžeme k jeho vylepšení učinit, je úžasná,“ říká dobrovolnice Emma Lathamová, která právě promovala na Princetonské univerzitě v oboru ekologie.

„Pravděpodobně nebudeme moci za svého života tyto ústřice jíst. Jejich funkcí zde je zlepšení prostředí a zdraví přístavu,“ vysvětluje Kate Mosherová.