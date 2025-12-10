1. Chladné prostředí
Než stromeček nazdobíte a postavíte do obýváku, uchovávejte ho pokud možno venku, třeba na zahradě nebo na balkoně. Rozhodně by měl být mimo dosah slunečního záření, které urychluje vysychání. Pokud nemáte možnost stromek postavit ven, zvolte nejchladnější místnost, případně sklep, a udržujte ho co nejdál od topení.
2. Stromek musí pít
Který druh vydrží nejdéle?
„Ze všech jehličnanů nejdéle vydrží jedle, potom mají velkou životnost borovice, stříbrný smrk a na posledním místě obyčejný smrk,“ říká František Valdman. Pořadí odpovídá i popularita jednotlivých druhů. Nejprodávanější jsou v Česku jedle kavkazská (80 %) a smrk pichlavý (10 %). Obliba domácích druhů – smrku a borovice – v posledních letech klesá.
Pro řezaný stromek platí stejná pravidla jako třeba pro květiny – je potřeba především vláha. Stromeček postavte do kbelíku s vodou a dbejte na to, aby se ponořila i kůra.
„Nejvíce životnost prodloužíte, když umístíte stromek do stojánku s vodou. To ale nemá smysl u ofrézovaných stromků, ty totiž vodu nepotáhnou. Je potřeba aby ve vodě byla namočená kůra, protože strom saje tekutinu pletivy pod kůrou,“ radí František Valdman, místopředseda Sdružení pěstitelů vánočních stromků.
Pokud jehličnan stojí venku a voda zamrzá, přidejte do ní glycerin. Voda bude hůř tuhnout a stromek ji lépe potáhne.
|
Vánoce 2025: Adventu a Vánocům vévodí přírodní materiály a udržitelnost
3. Řežte
Jakkoli tato rada vypadá na první pohled bizarně, může životnost stromku výrazně prodloužit. „Uchovávejte stromek v nádobě s vodou, ale předtím je třeba odříznout malý špalíček na kmínku zalepeném smolou, aby voda mohla ke stromku proniknout,“ radí Valdman. Ořízněte dva až tři centimetry silný plátek, který je smolou nasáklý.
4. Pozor na prudký teplotní přechod
Teplotní šok může stromek výrazně oslabit a způsobit předčasné opadávání. Je proto dobré umístit ho nejdřív do nevytápěné místnosti, třeba na chodbu nebo do sklepa. Teprve po několika hodinách je strom připraven na vyšší teplotu obytných pokojů.
|
Vánoční cukroví: Kromě klasiky vyzkoušejte i bezlepkové či raw cukroví
5. Kropení
Nejvíc vláhy stromu ubírá jehličí. Uděláte dobře, pokud jednou denně postříkáte stromeček vodou. Jehličí je schopné vláhu nasát zvenku a déle vydrží svěží.