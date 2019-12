Vánoční Praha nabídne koncerty, trhy i betlém se zvířaty na střeše Lucerny

Praha Závěr adventu i období po Vánocích lze na pražských památkách strávit ve sváteční atmosféře. Na Pražském hradě se do 6. ledna každý den konají vánoční trhy, kulturní program je připraven na Vyšehradě nebo Novoměstské radnici.

Chvalský zámek vystavuje jihočeské betlémy. Svařené víno a cukroví se podává do 22. prosince od pondělí do neděle na střeše Lucerny.

Ve Velkém sále Novoměstské radnice se 17. a 20. prosince odehrají vánoční koncerty. V prvním termínu vystoupí žáci a učitelé základní umělecké školy Ilji Hurníka, tři dny poté zde s vánočním repertoárem vystoupí mladí operní pěvci. S dětmi je čekání na Štědrý den možné ukrátit ve Starém purkrabství na Vyšehradě. Na neděli 22. prosince je tu od 15:00 na programu loutková hudební pohádka Ovečka betlémská.

Historické i současné betlémy ze sbírky Muzea Jindřichohradecka je možné si prohlédnout na Chvalském zámku každý den od 09:00 do 18:00. Vystaveny jsou betlémy keramické, dřevěné, skleněné nebo z kukuřičného šustí. Na Štědrý den mezi 14:00 a 16:00 tu bude živý betlém se svatou rodinou i zvířaty. Návštěvníci si odsud budou moct odnést betlémské světlo.

Na náměstí U Svatého Jiří na Pražském hradě se konají vánoční trhy. V provozu jsou každý den od 09:00, do čtvrtka do 18:00, od pátku do neděle do 19:00. Otevřené budou také 24. prosince do 15:00. Betlém se zvířaty nebo kapři v kádích jsou k vidění na střeše paláce Lucerna. Děti do 15 let sem mají vstup zdarma, dospělí zaplatí 100 korun. Každý návštěvník dostane svařák nebo teplý mošt zdarma. Ochutnat může něco z tradičního menu. Střecha je otevřena do 22. prosince, v pátek mezi 15:00 a 20:00, o víkendu od 10:00 do 18:00.