Vědci vytvořili prvního křížence člověka a opice. Zárodek přežil 20 dní

San Diego/Praha Unikátní výtvor: vědcům se poprvé podařilo upravit zárodek opice tak, že obsahoval buňky člověka. Embrya přežila až 20 dní. Poznatky chtějí vědci v budoucnu využít k efektivnějšímu testování léků a modelování chorob. Vzdáleným cílem je pěstování lidských orgánů v tělech zvířat. Výzkum však vyvolává etické otázky.

Studii zveřejnil ve čtvrtek odborný časopis Cell, výsledky pokusu shrnuje britský deník Time. Tým mezinárodních vědců ze Salkova institutu v Kalifornii aplikoval 25 injekcí lidských kmenových buněk do 132 vajíček Makaka jávského. Lidské buňky se následně začaly dělením rozvíjet a vzniknul stabilní kříženec člověka a opice. Celkme 91 embryí přežilo 11 dní, tři z nich o více než týden déle.

Hybrid živočišných druhů, ve vědecké obci zvaný chiméra, má své předchůdce. Biologové ze Salkova institutu vpravili v minulosti lidské kmenové buňky do prasečího, či myšího zárodku. První chiméry vznikly na začátku sedmdesátých let kombinací buněk hlodavců. Spojení člověka a opice je nicméně bezprecedentní.

Počátek vzdáleného

Upravené zárodky mohou dle výzkumníků v budoucnu sloužit k efektivnějšímu testování léků. Nadto mají experimenty pomoci lépe porozumět interakci buněk různých živočichů a vývoji embryí v prvních týdnech. Poznatky by se následně mohly využít pro modelování chorob v raném stádiu lidského vývoje.

„Vzhledem k tomu, že některé druhy experimentů nemůžeme dělat na lidech, je nezbytné, abychom měli lepší modely pro přesnější studium a pochopení lidské biologie a nemocí,“ uvedl vedoucí práce Juan Carlos Izpisua Belmonte ze Salkova institutu.

Vrcholným cílem experimentálních biologů je nalezení bezpečného způsobu, jak pěstovat lidské orgány v tělech zvířat. Ty by se následně mohly používat pro transplantace. Od narození vypěstovaného hybridu člověka a jiného zvířete jsou nicméně v současnou chvíli vědci dle časopisu Nature daleko.

Morální otázky

Pěstování chimérických organismů vyvolává mezi odborníky dlouhodobé rozepře. Ochránci zvířat poukazují na utrpení, které by mohla potenciálně zvířata po narození s lidskými orgány zažívat. Biologové upozorňují na neznámé, které experimenty provází.

Experti se obávají, že by se lidské buňky po zanesení do embrya v těle zvířete mohly zachovat a neplánovaně zasáhnout i jiné tkáně. Zvíře by se mohlo po narození až příliš podobat člověku - takový scénář má dle bioetiků nedozírné implikace. Experimenty s chimérami proto většina organizací omezuje přísnými pravidly.

Znepokojení jsou u studií opičích zárodků ještě silnější, jelikož jejich DNA je lidskému velmi podobná. Je tak pravděpodobnější, že buňky člověka by mohly zasáhnout do vývoje opičího mozku. „Lidé se obávají, že vytvoříte morálně dvojznačné entity,“ komentoval experiment bioetik z univerzity v Clevelandu Insoo Hyun. „Myslím ale, že výzkumníci postupovali v souladu s regulacemi a s ohledem na etické otázky,“ dodal odborník.

Španělský šéf výzkumu Belmonte potvrdil, že morální problémy s nezávislými odborníky konzultovali. Mimo to vyvrátil i další obavy - zárodky se dle jeho slov dále nevyvíjí a v tělech opic pěstování lidských orgánů tým nikdy neplánoval. „Nemusíme uskutečnit každý experiment, který můžeme, měli bychom realizovat jen ty, které nás posunou dopředu a jsou legálně a eticky dovolené,“ dodal Belmonte na závěr.