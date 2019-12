Vegetarináni a vegani trpí horší kocovinou než masožravci, potvrdila studie

Utrecht Vědci z Univerzity v Utrechtu zjistili, že vegany a vegetariány sužují příznaky kocoviny více než ty, kteří do svého jídelníčku zařazují maso. Podle výsledků studie za to může nedostatek vitamínu B3 a zinku.

Vědci z univerzitě v nizozemském Utrechtu analyzovali, jak diety a příjem živin ovlivňují stav kocoviny. Podle jejich zjištění vegetariáni a vegani zažívají těžší formu kocovinu než lidé, kteří jedí maso. Výzkumníci měli poměrně malý vzorek. U sledovaných 13 osob sledovali symptomy kocoviny jako například bolest hlavy, žaludeční nevolnost, závrať, zvracení, žízeň nebo bušení srdce. Podle výsledků lidé, kteří drželi dietu měli nedostatek niacinu nebo-li vitamínu B3 a zinku a prožívali tak kocovinu mnohem hůř. Studie zjistila, že zejména zinek je spojen se zvracením, píše server Independent.

Vitamín B3 se nachází v mase, a to hlavně v drůbežím a také v rybách, stejně tak v avokádu, houbách a arašídech. Zinek se vyskytuje v mase, vejcích, luštěninách a mléčných výrobcích. Ačkoliv veganská dieta umožňuje příjem všech důležitých živin, některé studie zjistily, že vegani mají větší sklon k nedostatku vitaminu B3 a právě zinku než lidé, kteří konzumují maso.



„Niacin a zinek jsou potřebné pro rozložení ethanolu na acetaldehydy ,“ řekla pro New York Post doktorka Rabia De LaTour z NYU Langone Health, která se specializuje na nemoci trávicího traktu.„Potřebujete tyto dvě živiny ke strávení alkoholu. Dává tak smysl, že pokud jich někdo nemá dostatek, zažívá horší kocovinu.“ Dále ale taky dodala, že kocovině nezabrání jen větší příjem zinku a vitamínu B3. Podle ní záleží na dalších faktorech včetně genetiky.

Výsledky publikované v Journal of Clinical Medicine ukazují spojení mezi vyšším příjmem potravin obsahujících niacin a zinek a lehčí formou kocoviny. Výzkumníci ale přiznávají, že je třeba provést ještě další výzkum. Podle nich je třeba zvýšit vzorek sledovaných osob a také vylepšit metodu výzkumu, to se týká zejména výzkumných otázek i celkového sledování osob. Vědci chtějí v dalších studiích lépe propracovat dotazníkový formulář a také záznamy o příjmu specifických vitamínů a látek, jako například zinku a vitamínu B3. Do výzkumu chtějí také zahrnout lékařské posudky moči a krve u sledovaných osob.

Výzkumníci také přiznali, že zkoumaný vzorek byl příliš malý na to, aby prokázali nějaké rozdíly v průběhů kocoviny u žen a u mužů.