Velikonoce: Proč je čtvrtek zelený a sobota bílá, co se děje během svátků v kostele

Velikonoce jsou v křesťanském světě „svátky svátků“. Jaký význam má Velký pátek, proč je čtvrtek zelený? Co symbolizují jednotlivé dny během Velikonoc? A co se během nich děje v kostele?
Michelangelo: Pieta | foto: Profimedia.cz

Pašijový týden 2026

Květná neděle (29. 3.) – průvod věřících naznačuje, že následujeme Pána na jeho cestě utrpení

Zelený čtvrtek (2. 4.) – symbolem jsou dvě události: Ježíšova večeře a Ježíšova modlitba a zajetí

Velký pátek (3. 4.) – připomíná utrpení Páně

Bílá sobota (4. 4.) – bdí se u Ježíšova hrobu, přemýšlí se o smrti, prázdnotě a beznaději

Proč se slaví Velikonoce každý rok v jiné datum?

Velikonoce jsou odvozeny od židovského svátku pesach -oslavy vyvedení židovského národa z egyptského otroctví. Právě během pesachu před dvěma tisíciletími totiž došlo k Ježíšovu ukřižování a zmrtvýchvstání.

Židé se ovšem řídili lunárním kalendářem, který se s naším rozchází. V důsledku toho se posouvá v kalendáři i datum Velikonoc. Neděle Hodu Božího je stanovena na první neděli po prvním jarním úplňku. Její datum kolísá od 22. března do 25. dubna.

Jaký je význam jednotlivých dnů svatého týdne?

Prvním dnem svatého týdne je Květná neděle. Připadá na neděli před vlastními Velikonocemi a připomíná den, kdy Ježíš slavným způsobem vjel do Jeruzaléma a zveřejnil své mesiášské poslání. Lidé jej vítali a mávali palmovými větvemi. V kostelích se proto v tento den posvěcují přinesené ratolesti - v českém prostředí obvykle kočičky.

Popeleční středou začíná čtyřicetidenní velikonoční půst

Zelený čtvrtek připomíná památku Kristovy poslední večeře s učedníky a ustanovení Nejsvětější svátosti a kněžství. Liturgie tento den zahrnuje také obřad mytí nohou. Stejně jako Ježíš umyl nohy apoštolům, umývají dnes biskupové nohy dvanácti vybraným mužům.

Na Zelený čtvrtek se také světí oleje, které se potom používají při udílení svátostí během následujícího roku. Český název vznikl přesmyčkou původního německého Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (Zelený čtvrtek).

Velký pátek je připomínkou ukřižování a Kristovy smrti, kterou na sebe vzal hříchy celého světa. Pro křesťany je to den nejpřísnějšího půstu, je zcela zakázáno jíst maso. Tento den se neslouží mše svatá, ale věřící se scházejí k uctívání kříže.

Bílá sobota symbolizuje den, kdy Ježíšovo mrtvé tělo leželo v hrobě. Přes den se žádné bohoslužby nekonají. Noc ze soboty na neděli je nazývána Velká noc a je vyvrcholením velikonočního týdne.

Boží hod se slaví v neděli po Bílé sobotě, při mši si věřící připomínají Kristovo slavné zmrtvýchvstání.

Velikonoce otevřou brány památek. Zpřístupní se nová místa, vstupné zdraží

Co je to velikonoční vigilie?

Je to název pro bohoslužbu konanou o Velké noci ze soboty na Boží hod. Liturgie, která je jistým „protipólem“ půlnoční mše o Vánocích, začíná obvykle po sobotním soumraku svěcením ohně před chrámem. Od něho si věřící zapalují svíce, které jsou symbolem světla, které Kristus přinesl světu. Během vigilie věřící čekají, až zvony (které se od Zeleného čtvrtka nepoužívaly) oznámí Kristovo zmrtvýchvstání.

Tímto okamžikem končí také čtyřicetidenní půst a začínají skutečné oslavy. Během této pobožnosti přítomní také obnovují křestní sliby a jsou křtěni dospělí, kteří se obrátili na křesťanskou víru.

Velikonoce 2026
Popeleční středa18. února
40denní půst18. února – 2. dubna
Pašijový týdenod pondělí 29. března
Modré pondělí30. března
Žluté nebo Šedivé úterý31. března
Škaredá (sazometná středa)1. dubna
Školní velikonoční prázdninyčtvrtek 2. dubna
Zelený čtvrtek2. dubna
Velký pátek – státní svátek3. dubna
Bílá sobota4. dubna
Boží hod velikonočníneděle 5. dubna
Velikonoční pondělí – státní svátek6. dubna

Co vyjadřuje Velikonoční pondělí?

Původně se Velikonoce bohatě slavily i celý následující týden po nedělní oslavě zmrtvýchvstání. Tento týden se nazývá velikonočním oktávem. Postupně tato tradice upadala, až zůstalo jen Velikonoční pondělí, na které se „nabalila“ celá řada známých lidových zvyků spojených také s oslavami příchodu jara.

Duchovně není ovšem tento den zdaleka tak významný jako tři předcházející dny, tedy Velikonoční triduum.

Velikonoce 2026: Kdy letos oslavíme Velikonoce a jak budou mít obchody otevřeno

Jsou pro křesťany významnější Vánoce, nebo Velikonoce?

Velikonoce jsou jednoznačně nejdůležitějším křesťanským svátkem. Ačkoliv je samozřejmě Ježíšovo narození, které si připomínáme o Vánocích, významným mezníkem, Kristovo pozemské dílo bylo podle křesťanů dovršeno jeho obětí na kříži za naše hříchy a jeho vzkříšením z mrtvých. Víra v zmrtvýchvstání jako v reálný historický fakt je středobodem křesťanské víry.

