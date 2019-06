‚Vesmírní turisté’ budou moct strávit až měsíc na ISS, oznámila NASA. Bude to stát přes miliardu

New York Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) otevře Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) soukromým turistům a společnostem. První turista by se do oběžné vesmírné laboratoře mohl vypravit už v roce 2020. Mise by mohla trvat až 30 dní a každý rok by se měly uskutečnit dvě, oznámila v pátek NASA.

Každá cesta k ISS bude stát kolem 50 milionů dolarů (1,1 miliardy Kč) a za každou noc strávenou na vesmírné stanici si bude NASA navíc účtovat 35 000 dolarů (790 000 Kč).

„NASA otevírá Mezinárodní vesmírnou stanici komerčním příležitostem,“ oznámil Jeff DeWit z NASA. Peníze získané od vesmírných turistů a soukromých firem by měly NASA pomoci s financováním vesmírné stanice. Zároveň by měly umožnit úřadu více se zaměřit na cíl administrativy prezidenta Donalda Trumpa, kterým je návrat amerických astronautů na Měsíc do roku 2024.

Vesmírné turisty by měly na ISS vozit soukromé společnosti Boeing a SpaceX svými loděmi CST-100 Starliner, respektive Crew Dragon, uvedla NASA ve svém prohlášení.

ISS je v současné době jediná trvale obydlená vesmírná stanice, ve vesmíru je už více než 20 let. Po podpisu smlouvy o zřízení ISS ve Washingtonu v lednu 1998 představiteli 14 zemí a agentur pro kosmické lety se stanice zrodila v listopadu 1998 vynesením ruského modulu Zarja (Úsvit) na oběžnou dráhu. Dosud bylo vyneseno k ISS na 40 modulů.

Životnost vesmírné laboratoře byla původně do roku 2016, postupně byla prodloužena nejprve do roku 2020 a naposledy do roku 2024. Od 2. listopadu 2000 na stanici trvale pobývá stálá posádka, která je dvou až šestičlenná a pravidelně se střídá po půl roce. Stanice je umístěna na oběžné dráze ve výšce kolem 400 kilometrů, Zemi oběhne za necelých 93 minut rychlostí asi 7670 metrů za sekundu (zhruba 27 600 km/h).

NASA v minulosti zakázala jakékoli komerční využití vesmírné laboratoře. Jak ale poznamenala BBC, americká vesmírná agentura ISS nevlastní, stanice byla vybudována společně s Ruskem, které v minulosti komerční využití ISS neodmítalo. První turista tak vzlétl do vesmíru 28. dubna 2001. Americký podnikatel Dennis Tito letěl na palubě ruské lodě Sojuz a za týdenní pobyt na Mezinárodní vesmírné stanici zaplatil 20 milionů dolarů (452 milionů Kč).