VIDEO: Co by se mohlo stát, kdyby přes noc roztál všechen led na Zemi

Praha/Washington Devadesát devět procent veškerého sladkovodního ledu na Zemi se nachází v Grónsku a Antarktidě a každý rok se jeho část roztaví do světových oceánů. Za normálních okolností by trvalo stovky až tisíce let, než by všechen tento led roztál. Co kdyby ale nastala situace, která by způsobil masivní tání přes noc?

Pravděpodobnost této apokalyptické situace je minimální, právě teď je dost ledu na pokrytí celého kontinentu Severní Ameriky v tloušťce zhruba 1600 metrů. Vědci však odhadují, že pokud nebudeme jednat a globální teploty se zvýší pouze o 1 stupeň Celsia, účinky změn klimatu, které dnes vidíme, budou nevratné. Extrémní vlny veder, masivní požáry a silné hurikány tak budou čím dál častější.

Jak by konkrétně vypadala situace, kdyby roztál všechen led na Zemi, nastínil ve videu web Bussines Insider.



Hladina moře by stoupla o neuvěřitelných 66 metrů. Pobřežní města, jako je New York, Šanghaj a Londýn, by byla zaplavena a vytlačila tak ze svých domovů až 40% světové populace. Slaná voda z oceánů by infiltrovala zásoby podzemní pitné vody. Navíc 69% světových sladkovodních zásob se nachází právě v ledovcích v Grónsku a Antarktidě, tudíž bychom jejich roztáním přišli o více než polovinu sladkovodních zásob.

To by způsobilo zmatek v našich mořských proudech a vzorcích počasí. Vezměte si například Golfský proud. Je to silný oceánský proud, který přivádí teplý vzduch do severní Evropy a spoléhá na hustou slanou vodu z Arktidy, aby mohl fungovat. Ale roztání sladké vody by proud zředilo a mohlo by ho oslabit nebo dokonce zastavit úplně. Bez tohoto teplého vzduchu by teploty v severní Evropě klesly, a podle některých odborníků by mohla vzniknout doba ledová.

Problémem by bylo i roztání ledu ve vnitrozemí. Himálajské ledovce konkrétně představují jednu z největších hrozeb kvůli tomu, co je uvnitř uvězněno: toxické chemikálie, jako je dichlorodifenyltrichlorethan nebo DDT. Vědci zjistili, že takové ledovce mohou tyto chemikálie skladovat po celá desetiletí. Ale jakmile by roztály, chemikálie by se dál dostávaly do řek, jezer a otrávily tak zásoby pitné vody.

Zbylé jedno procentu ledu na Zemi najdeme většinou v arktické tundře, jako něco, co se nazývá permafrost. Permafrost, neboli věčně zmrzlá půda, je půda v polárních oblastech, která ani v létě nerozmrzá. Jedním z nejnaléhavějších problémů s rozmrazováním permafrostu by byla otrava rtutí. Odhaduje se totiž, že v arktickém permafrostu je uloženo odhadem 56 milionů litrů rtuti. To se téměř rovná množství rtuti kdekoli jinde na Zemi. Kromě toho je organická hmota v permafrostu chutnou potravou pro mikroorganismy. Ty při trávení produkují dva skleníkové plyny, oxid uhličitý a metan. Vědci odhadují, že by to vedlo ke zdvojnásobení současné úrovně skleníkových plynů v atmosféře a potenciálně by mohlo způsobit zvýšení globálních teplot o 3,5 stupně Celsia.

Ačkoliv to nemusí znít jak moc, vedlo by to vypaření řek i jezer po celém světe a vedlo k masovému suchu. A všechna vodní pára v atmosféře by podporovala častější a silnější bouře, povodně a hurikány. Všechny tyto faktory by pak vedly k masovým migracím na sever.