VIDEO: Muž cestoval sám letadlem pro sedmdesát lidí. Jeho video se stalo hitem

ASPEN (USA) Virálním hitem se na Twitteru stalo video Vincenta Peoneho, který se ke svému překvapení proletěl jako jediný cestující v letadle pro sedmdesát lidí. Peone celou událost zdokumentoval a jeho video sbírá jeden "lajk" za druhým.

Vincent Peone, filmový režisér a spisovatel trávil čas v Aspenu v Coloradu. Když chtěl přeletět do Salt Lake City, tak zjistil, že jeho původní let byl přesunut. „Zavolal jsem letecké společnosti Delta a dostal jsem informace o tom, jaké lety jsou k dispozici,“ vyjádřil se Peone pro Washington Post. To, že v letadle pro sedmdesát lidí poletí úplně sám, se podle vlastních slov dozvěděl až na letišti. „Myslím, že důvod byl ten, že do Salt Lake City museli letět, aby vyzvedli lidi a přilétli pak s nimi zpět,“ konstatoval Peone.

Peoneho video začíná v okamžiku, kdy letuška u odletové brány poprosí jediného pasažéra, aby nastoupil na palubu včas. „To jsem já,“ reaguje Peone a vychází vstříc svému zážitku. V další části videa se ptá pracovnice na letišti, jestli už viděla letět samotného pasažéra. Žena odpovídá, že ano. Peone také mine obsluhu letadla, která přidává do zavazadlového prostoru pytle s pískem kvůli zvýšení váhy.

Uvnitř letadla Peone dokumentuje letušku, která ho vítá slovy: „Dobrý večer Vincente, vítejte na palubě.“ Poté se režisér pozdraví s piloty v kokpitu a video končí jeho pózou s drinkem v ruce a spokojeným výrazem při vystupování z letadla.

Last week @Delta gave me my own private jet...kind of. pic.twitter.com/p14OGLw1jv — vincent peone (@vincentpeone) August 12, 2019

Po zveřejnění videa se na Twitteru objevilo mnoho komentářů. Lidé se často se shodli na tom, že takové cestování muselo být pro Peoneho mimořádným zážitkem. Někteří dokonce sdíleli, že měli při letu se společností Dealta tu samou zkušenost.

@Delta gave me also a same experience on 07/16 from LGA to PIT on flight DL 6035 pic.twitter.com/zOqvVPV0p8 — Anuj Malhotra (@anujmalhotra17) August 13, 2019

Našli se ale i tací, kteří společnost zkritizovali. „To je super. Jediná věc, kterou pro mě Delta kdy udělala, byla ztráta zavazadel,“ ironicky konstatoval uživatel jménem Justin.

Nečekaným hrdinou celého videa se stal kopilot. Ten přívítal cestujícího s úsměvem od ucha k uchu a na poděkování za let mu odpověděl: „Žádný problém.“ A právě kopilota v komentářích na Twitteru obdivuje mnoho lidí, zejména žen. „Chtěla bych vědět o tom pilotovi více,“ zněl například jeden z komentářů. „Chci privátní let s kopilotem,“ stálo v dalším.

Umm I want a private jet with that copilot. — Eliza (@oklahomamusings) August 13, 2019

Společnost Delta Air Airlines existuje už od roku 1924 a zprostředkovává podle informací na svém webu více než patnáct tisíc letů denně. Kromě toho byla už sedmkrát za posledních osm let jmenována nejobdivovanější leteckou společností.