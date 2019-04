Video šimpanze ovládajícího smartphone obletělo svět. Lidoop prochází snímky na Instagramu

New York Videa zvířat předvádějících neobvyklé kousky jsou na sociálních sítích oddechovou stálicí, v uplynulých dnech ale na internetu koluje video, ze kterého možná i trochu mrazí. Šimpanz uvelebený na pohovce projíždí fotky na Instagramu na chytrém telefonu. Zdá se, že pohyby mu jsou vlastní. O kuriózním videu informoval britský bulvární list Daily Mail.

an ape figuring out how to use a smartphone is the beginning of the end for us idiots pic.twitter.com/ElDrsbkrZz