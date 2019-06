Vila Müller, polévkárna Manana či knihkupectví PageFive. Zajímavá místa v Praze podle Britů

Praha se neustále vyvíjí, své místo na gastronomické a kulturní mapě ale nepochybně má. Britský deník The Guardian ve svém článku vyzdvihl místa, která jsou většině Pražáků známá, a také gruzínskou kuchyni, která se údajně těší velké oblibě obyvatel metropole.

Pražská kulinářská scéna je neskutečně rozmanitá. Můžeme tu najít například zastoupení gruzínské kuchyně, jejíž popularita je sice na vzestupu, ale stále ji nelze považovat za rozšířenou. Místní malá avšak energetická gruzínská komunita se tuto situaci snaží změnit.



V rušné polévkárně Manana najdete nezastavitelného majitele Mananaho Toidze, který denně vaří variaci několika druhů polévek jako například boršč po gruzínsku, charčo (polévka z hovězího masa s ostrou a nakyslou chutí) nebo známější minestrone. Ani vegani zde tedy nepřijdou zkrátka.

Gruzínská krajanka Lela Kukava si nedaleko otevřela své Fair Food Bistro, které se skrývá v jednom z klidnějších pražských zákoutí. Jejími zaměstnanci jsou uprchlíci, kteří zde připravují svá národní jídla. Tato útulná restaurace rovněž nabízí i bezlepkové a veganské pochoutky. Oba podniky jsou výbornou volbou na oběd a servírují oblíbenou gruzínskou specialitu chačapuri, tedy sýr, zapečený v těstě či bílém chlebu.



Vzducholoď a sklo

Obří nápisy na jinak jednoduše působícím exteriéru budovy DOX - Centrum současného umění jsou jedinou nápovědou pro návštěvníky, co očekávat uvnitř bývalé tovární haly. DOX se rychle stal jednou z nejúspěšnějších pražských galerií a od svého otevření v roce 2008 zde již vystavovalo mnoho místních i mezinárodních umělců. Nad jednou z teras se pak tyčí obří dřevěný zeppelin, který byl instalován v roce 2016 jako další prostor pro umění a přednášky.

Žádný knihomol by pak neměl minout malé nezávislé a přátelské knihkupectví a vydavatelství PageFive, které se zaměřuje hlavně na českou kulturu a umění. Hned vedle se pak nachází známé Bistro8, které představuje moderní typ restaurace nabízející kvalitně připravené pokrmy z různých světových kuchyní.



Útěk do přírody

Pokud chcete trávit čas v přírodě, zamiřte do Divoké Šárky. Část Prahy, která zůstala i po revoluci prakticky nedotčena novou výstavbou. Je se sem možné dostat například tramvají z Dejvic. Nechte všechen shon za sebou a pouze se kochejte krásným potokem, který probublává celým údolím. Trasa pokračuje kolem populárního venkovního koupaliště a údolí se rozšiřuje, jemnější krajina nahrazuje skalnaté drama.



Czech design

Design v České republice v posledních letech opravdu prosperuje. Místní designéři pak své produkty nabízí v kamenných i online obchodech, kde najdete prakticky vše.

Jedním z prodejních míst je pak například jednoduše nazvaný obchod Czech Design, který patří pod stejnojmennou organizaci zastřešující český design. zajímavými jsou například nafukovací zvířátka Libuše Niklové nebo minimalistické baťohy Braasi backpacks.



Manifesto Market je takovým malým městem postaveným z přepravních kontejnerů,za jehož návrh je zodpovědný architekt Martin Barry. projekt se snaží pomocí dobrého jídla,nočních trhů a hudby oživit Florenc, lehce zanedbanou část Prahy.

Kavárny

Místní mladí nadšenci se snaží přeměnit pražskou kavárnickou scénu. Například v Kavárně Místo razí takzvaný vídeňský styl coffee houseů. Tento podniksy rychle získal svou klientelu mimo jiné díky skvělým snídaním a domácímu pečivu. Po návštěvě Místa je pak nejlepší nabrané kalorie rychle spálit v nedaleké Stromovce, která je jedním obřím hřištěm a vždy si zde můžete najít klidné místo. Na hranici parku se pak nachází znovuotevřená hospoda Na Slamníku se zahrádkou.

Piknik s panoramaty

Park Riegrovy sady je ideální zastávkou pro občerstvení a odpočinek ve stínu stromů. Piknik si můžete i objednat od Prague picnics. Nejlepší je si zabrat místo na severně orientovaném svahu, rozbalit deku a jídlo a pak už jen sledovat slunce, jak pomalu zapadá za horizont.



Umění a minipivovary

Před rokem 1989 byla čtvrť Vysočany známá spíše díky průmyslovým halám. Mnoho z nich již bylo zbouráno. Některé však byly přestavěny jako například bývalá Pragovka, nyní Pragovka Art District, která slouží jako prostor pro výstavy a různé další akce. Místní umělci si zde navíc mohou pronajmout vlastní studio a tvořit. Na přilehlém pozemku se pak nachází Permanent Beer fest. Označovaný za největší pivní zahrádky ve střední Evropě pro milovníky minipivovarů.

Moderní veledílo

Rakouský architekt Adolf Loos navrhl jednu z nejznámějších pražských vil Vilu Müller. Nelze ale zapomínat ani na další pražské klenoty jako je například zářivě bílá Vila Winternitz, nacházející se vysoko nad městem, a kterou spolunavrhoval Karel Lhota. Dům vychází z principů otevřených prostorů na různých úrovních.

Židovská rodina, která si objednala stavbu vily, postavenou v roce 1932, ale bohužel měla jen deset let, aby si ji užili, než byli deportováni do Osvětimi, kde někteří z rodiny zahynuli. Pozůstalí příbuzní se nikdy nevrátili do svého domova, který byl po roce 1989 navrácen potomkům původních vlastníků. Opravená vila byla roku 2017 otevřena pro návštěvníky. Za zmínku pak stojí i eco-friendly hotel Mosaic House.