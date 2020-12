Vím, co chceš pít. Čínské chytré město zapojí umělou inteligenci

PEKING Od židlí, které se po schůzce samy dají na správné místo, přes roboty servírující kávu až po virtuálního domácího správce, který vám vybírá oblečení v závislosti na počasí - to vše předvídá projekt chytrého města, které má vyrůst v Číně, využívat umělou inteligenci a pomocí sběru dat vycházet vstříc potřebám svých obyvatel. Jeho prezentace na technologické konferenci však tento týden vyvolala nejedno pozdvižené obočí, píše agentura Reuters.

Plány na vybudování supermoderní jednolité čtvrti v třicetimilionovém čínském městě Čchung-čching probíraly tento týden na mezinárodní konferenci Web Summit dánská architektonická firma BIG a čínská technologická společnost Terminus. Projekt s názvem Cloud Valley chce využívat senzory a zařízení připojená na wi-fi, která budou sbírat data o všem možném, počasím a stupněm znečištění počínaje a stravovacími návyky lidí konče, aby mohly stroje automaticky plnit potřeby obyvatel, vysvětlil zakladatel společnosti Terminus Victor Ai.



„Když ráno sluneční světlo dopadne na zeď domu, okna ložnice změní propustnost a umožní přirozenému světlu, aby probudilo ospalé rezidenty,“ popisuje Terminus na webu. „Jakmile do pokoje vniknou sluneční paprsky, virtuální domácí správce s názvem Titan pro vás vybere snídani, připraví vám oblečení v závislosti na počasí a představí vám rozvrh na celý den,“ pokračuje popis.



„Téměř si to pohrává s myšlenkou, že žijete ve vesnici, kde hostinský ví, co je váš oblíbený nápoj, i když se tam objevíte poprvé,“ uvedl jeden ze zakládajících členů firmy BIG a připomněl, že umělá inteligence například také dokáže rozpoznat konkrétního člověka. Ve čtvrti by tak mohlo fungovat automatické otvírání dveří a obyvatelé by nemuseli hledat kartu s čipem.

Máte potřeby? Budou předpovězené

Města po celém světě se předhánějí v zapojení technologií, které by se pomocí sběru dat uměly vypořádat s problémy, jako jsou dopravní zácpy nebo zločinnost. Jen v Číně nyní podle vládních údajů vzniká přes 500 chytrých měst.



Projekt Cloud Valley, který odstartoval v dubnu a měl by být dokončen za tři roky, předpokládá vznik areálu, v němž budou lidé moci žít pohodlněji díky tomu, že okolí bude předvídat jejich potřeby. Město má zahrnovat kanceláře, domy, veřejné prostory a také samořiditelné automobily, které se budou pohybovat pod všudypřítomnými zraky umělé inteligence.

„Úplný 1984... zní to jako dohlížející stát,“ okomentoval však projekt jeden z virtuálních účastníků konference odkazem na Orwellův dystopický román, v němž jsou občané pod stálým dohledem Velkého bratra. „Není to všechno trochu strašidelné?“ nadhodil jiný účastník.