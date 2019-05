Volím přírodu. Česká ornitologická společnost varuje, že příroda je v krizi

Zmenšení souvislých ploch jedné plodiny, rozčlenění větších lánů cestami, biopásy, alejemi, větrolamy a dalšími prvky rozptýlené zeleně, omezení chemie. To všechno by přírodě nejen v Česku pomohlo. Česká ornitologická společnost se rozhodla na to poukázat a prostřednictvím kampaně Volím přírodu vyzývá lidi, aby šli k volbám do Evropského parlamentu.

Z krajiny se pomalu, ale jistě vytrácí život, mizí fauna i flora. Smutným důkazem jsou například čísla Jednotného programu sčítání, která mimo jiné dokládají, že k největšímu poklesu početnosti (od roku 1982) došlo u ptáků vázaných na zemědělskou krajinu, a to o alarmujících 30 %.



Co by pomohlo? Zmenšení souvislých ploch jedné plodiny, rozčlenění větších lánů cestami, biopásy, alejemi, větrolamy a dalšími prvky rozptýlené zeleně, omezení chemie (vytvořením přírodních prvků na alespoň 10 % zemědělských ploch).

Na vině je intenzivní velkoplošné zemědělství. Dříve se zemědělská krajina skládala z malých polí, oddělených mezemi, kde mohli přežívat nejen opylovači, ale i ptáci a jiní živočichové. A dnes? Biodiverzitu nahradily velké jednodruhové lány, intenzivnější využívání chemie a těžké techniky a ptáci a další živočichové i hmyz tak postrádají potravu i prostor pro pro život.



„Chtěli bychom, aby ty peníze přispěly k větší pestrosti krajiny a podpořily zdravou krajinu, kde budou moct opylovači a ptáci žít. Pojďme peníze použít tak, aby krajina ožila, ptáci měli šanci a my měli plnou krajinu života, ale i kvalitní vodu a půdu, která bude plodit i za několik desítek let,“ apeluje ornitolog Václav Zámečník.



Jak toho docílit? V první řadě nastavením zemědělských dotací v České republice tak, aby byly brány v úvahu proměnlivé místní potřeby a podmínky. To, jakým způsobem se následně evropské dotace použijí, je svébytným rozhodnutím každého členského státu.

Nová zemědělská politika bude platná od roku 2021. O její podobě rozhodne Evropský parlament ve spolupráci s jednotlivými ministry zemědělství členských zemí. Proto nejen, že apelujeme na účast ve volbách, ale také podporujeme petici ČSO za zdravé zemědělství, adresovanou právě ministrovi zemědělství Miroslavu Tomanovi.



K České ornitologické společnosti se přidává i Hnutí DUHA, které zpracovává analýzu na základě dotazníku předloženého kandidátům, zaměřeného přímo na ochranu přírody. Podporu má také od mezinárodní firmy Lush, která vyrobí kosmetiku pouze s ohledem na přírodu.