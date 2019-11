Vzácné barokní Braunovy sochy se z Kladrub přestěhují zpátky na zámek Valeč

Kladruby Osmadvacet originálů soch z dílny barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna v nejbližších měsících opustí po desítkách let klášter v Kladrubech na Tachovsku. Přestěhují se zpět na zámek Valeč na Karlovarsku, pro nějž byly v 30. letech 18. století vytvořeny. Do Kladrub se sochy alegorií lidských vlastností a postav z řecké mytologie dostaly po požáru na Valči v roce 1976. Nyní se Valeč opravuje a pro sochy bude mít místo. Převoz soch by měl začít koncem listopadu, do konce února 2020 by měly být už všechny v nové expozici, řekl kastelán z Kladrub Milan Zoubek.

V Kladrubech jsou sochy vystaveny v ambitové chodbě. Správcům se tam ale nehodí. V klášteře se chystá velký projekt za 120 milionů korun dotovaný EU. „Klášter bude v ambitové chodbě vytvářet v rámci toho evropského projektu novou prohlídkovou trasu a sochy bychom stejně museli přestěhovat, v té chodbě by zůstat nemohly,“ řekl Zoubek.

Klášter Kladruby i sochy v něm mají své vlastní vůně Zhruba dva metry vysoké sochy se proto budou postupně sesazovat z podstavců, převážet na Valeč, kde se opět umístí na podstavce. Na Valči jsou pro ně připravené prostory v zámecké kovárně. Památkáři tam na podobě nové expozice spolupracují s Fakultou umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Sochy byly po požáru na Valči ve velmi špatném stavu, téměř se rozpadaly. Před umístěným v Kladrubech prošly restaurátorským zásahem, řekl před lety ČTK tehdejší šéf plzeňského památkového ústavu Karel Drhovský. Zároveň se tehdy vyrobily přesné kopie, které byly umístěny v zámeckém parku ve Valči, pro nějž původní sochy v Braunově dílně vznikly. Policie obvinila osm lidí kvůli korupci v hřebčíně Kladruby Kopie byly zhotoveny způsobem takzvaných výdusků. „Tenkrát to byla největší akce v dějinách české kunsthistorie, otevřeli jsme tím cestu k novému způsobu replikování historických soch,“ připomněl v roce 2004 Drhovský. Dříve se kopie soch dělaly sekáním do pískovce. Výdusky vzniknou nasypáním materiálu do formy zhotovené přesně podle originálu, takže výdusek je na rozdíl od sekané kopie totožný s předlohou. Ani věrné kopie ale ve valečském parku originály plně nezastoupily. Vyrobeno jich bylo jen 24, kopie Závisti, Věrnosti, Persea a Andromedy a Obětování Ifigenie nikdy nevznikly. Dalších sedm soch ukradli na přelomu let 2003 a 2004 zloději.