Zapomeňte na bazén plný chlóru. Do zahrady patří biopool, čistí se biologicky

„I na zahradě chceme vodu voňavou, bez chemie a radši plnou života, než chloru,“ říká o trendu vodních prvků s přírodní vodou Ferdinand Leffler, zahradní architekt atelieru Flera.

Trendem doby zůstávají vodní prvky jako takové. Dnes se dá k jakékoliv architektuře vymyslet adekvátní forma vody, k funkcionalistické vile či venkovské chalupě se dá vybrat vhodný design kamenného umyvadla i přírodního jezírka.



Pokud to výraz a styl zahrady dovolí, raději, obzvláště do menších zahrad, doporučuji realizovat vodní prvky, které se nesnaží napodobovat ani horskou bystřinu, ani lesní tůň. Vytvořte si prostě jednoduché, na první pohled člověkem vytvořené vodní plochy, které oslavují vodu jako takovou.

Rozhodujete se, zda-li bazén nebo přírodní jezero?

Koupací jezírko můžete na rozdíl od bazénu využívat celoročně. V létě ke koupání, v zimě coby ochlazovací bazének při saunování. Jeho zamrzlá plocha možná vašim dětem poslouží k tomu, aby se naučily bruslit. Je třeba ale pamatovat na to, že je potřeba vybudovat pohodlný a bezpečný přístup do vody a taky že oproti bazénu se voda v něm nedá přihřívat.

Ferdinand Leffler Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze (Agronomická fakulta, obor Zahradní inženýrství, 1997–2004). Absolvoval stáže ve Spojených státech amerických, Anglii, Skotsku a Francii. V roce 2002 spoluzakládal ateliér zahradní architektury LandART, kde působil do roku 2009. V témže roce založil ateliér zahradní a krajinářské architektury Flera, který je dnes předním a největším ateliérem zahradní architektury ve střední Evropě s počtem 25 architektů.

Přírodní jezera jsou dnes rozdělena do pěti kategorií podle stupně technologie čištění. Začíná na totálně přírodní platformě, kde čistotu necháváte na kytkách bez technologií, a končí stupněm 5, kde si so stikovanost technologií nic nezadá s technologií špičkových moderních bazénů. jen místo chemie a ozónu využíváte mikrobiologii a uv záření.



doporučuji najít takovou realizační rmu, která je ochotna předvést některou ze svých realizací a seznámit vás s majiteli, kteří vám potvrdí, že rma nejen skvěle biopool postavila, ale ještě se o něj následně ochotně postará. na takovou rmu si klidně rok počkejte, nejspíš bude hodně zaměstnaná, ale vyplatí se vám to.

Bazén

Pokud bude bazén zakrytý, neumisťujte ho před terasu ani francouzské okno obývacího pokoje, ale raději do míst, kde vás při každodenním pohledu do zahrady nebude rušit. V prostoru zahrady působí zastřešení většinou poměrně uměle, takže bývá docela výzva zapojit ho do zahrady vtipně a vkusně.

Pokud to je možné, naplánujte si vedle bazénu i posezení, terasu, nebo dokonce venkovní kuchyň. Dopřejte si pobyt v přímé vazbě na otevřený bazén. Poloha bazénu by měla být otevřená, slunná a bazénáři ji rádi vidí i v patřičné vzdálenosti od listnatých stromů. Já mám naopak rád, když je bazén doslova obklopený většími listnatými stromy; zjemní to jeho přítomnost a zpříjemní užívání lépe než cokoliv jiného.

Velkou výhodou bazénu zůstává, že se v něm při využití dostupných technologií dobře udržuje čistá voda a že se dá přihřívat i v chladnějších ročních obdobích.

Voda na pozemku má velký vliv na správné mikroklima domu a zahrady a pomáhá v péči o krajinu.

Při projektování bazénu dbejte na takové detaily, jako je napojení hrany bazénu na okolní povrchy, především terasu. Nepodceňte nasvícení bazénu, třpyt probublávající vody vám za dlouhých letních večerů vytvoří krásnou atmosféru. Nadzemní bazény zahalte do zeleně; trčí-li do prostoru, tak zahradu hyzdí. Myslete na zázemí i hlučnost potřebné technologie. Zařízení ideálně schovejte do suterénu domu nebo pod terasu (počítejte se zvukovou izolací).

Nejste si jistí, jak velký bazén — popřípadě s jakými funk- cemi — realizovat? Pokud má některý z vašich přátel bazén, tak si ho u něj vyzkoušejte. Potřebujete-li ve vodě udělat alespoň pár temp, počítejte s délkou minimálně devět metrů. Protiproudy fungují podobně jako běžecký pás v obýváku; já osobně si jdu vždy raději zaběhat podél řeky.

Co vysázet kolem vody?

Prohlédněte si okolí kolem českých rybníků a řek. Uvidíte rozvolněné vertikály okrasných travin, pruty vrbin. V žádném případě to nejsou jehličnany - cedry a tvarované bonsaje? uf, tak to jsou kýče, které pocit lehkosti a vzdušnosti, který voda nabízí, dokonale pohřbí.

Podél bazénu je obecně dobré vysadit co nejvíce zeleně, pořádný travinovo-trvalkový záhon přitáhne bazén pěkně k zahradě.