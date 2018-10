V Holešovicích se zřítila část pódia, duo Marcus & Martinus nevystoupilo, Derulo zpíval z balkonu

PRAHA Fanoušci, kteří se měsíce těšili na pražský koncert amerického rappera Jasona Derula, byli ve čtvrtek večer zklamáni. Podle informací serveru iprima.cz se v holešovické Tipsport aréně krátce před začátkem koncertu zřítila část pódia, a dokonce začaly hořet některé LED panely, takže se žádný z držitelů vstupenek do budovy nedostal. Naštvané diváky uklidnil po několikahodinovém čekání alespoň improvizovaný koncert z balkónu haly.

Už od brzkého čtvrtečního odpoledne se sice před holešovickou arénou srocovaly davy, dovnitř se však nikdo nedostal a prvních informací se fanoušci dočkali až v devět večer. Do té doby mezi lidmi kolovaly „zaručené“ informace o tom, co se v hale děje. Až po deváté večer technici vynesli na balkón nad hlavním vchodem do haly reprobedny a pořadatel návštěvníky s omluvou informoval, že koncert neproběhne, jelikož se nepodařilo některé technické aspekty vystoupení zajistit tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost účinkujících.



Možná ještě víc, než na Derula se mladí diváci těšili na předkapelu v podobě norského popového dua Marcus & Martinus, kteří už odpoledne způsobili rozruch při rozhovoru pro televizi Óčko. Budovu televize totiž obsadily desítky mladých fanynek a hlasitým vyvoláváním jmen šestnáctiletých zpěváků se dožadovaly podpisu nebo fotografie. Blonďatí mladíci se nakonec fanynkám na chvíli ukázali, to však bylo vše.



Devětadvacetiletý Derulo fanoušky ocenil alespoň krátkým improvizovaným koncertem, při kterém stihl do 22 hodiny, aby nerušil noční klid, zazpívat a zatančit na improvizovaném pódiu všechny své hlavní hity. Mladí Norové vůbec nevystoupili, svým fanouškům jen vzkázali přes sociální sítě, že je zrušení koncertu z bezpečnostních důvodů moc mrzí.



Fanoušci však nemusí být příliš smutní, kompletní osazenstvo koncertu by se mělo do Prahy podle pořádající agentury FP PRO v následujících týdnech vrátit. Další informace agentura slíbila podat v pátek.