Zloděj v Kanadě ukradl hamburgery za desetitisíce

MONTREAL Neznámý zloděj si v Montrealu na cizí účet objednal jídlo v restauraci McDonald’s za více než 2000 kanadských dolarů (téměř 35 tisíc korun). Podařilo se mu to prostřednictvím mobilní aplikace. Naboural se totiž do účtu jednoho ze zákazníků, který do aplikace zadal údaje o svojí platební kartě, informovala kanadská veřejnoprávní stanice CBC.

„Někomu se asi podařilo dostat se do mého účtu a přístupové údaje pak sdílel se svými přáteli, kteří se pustili s vervou do jídla,“ řekl CBC Patrick O’Rourke, který o peníze přišel. Podvodníci si mezi 12. a 18. dubnem objednali přes aplikaci více než 100 jídel. Upozornění o objednávkách chodila O’Rourkeovi do zvláštní složky v jeho e-mailové schránce, kterou kontroluje pouze zřídka. Dlouho si jich proto nevšiml.

Podle CBC se nejedná o ojedinělý incident, několik lidí v Montrealu již v minulosti sdílelo na sociálních sítích nebo v médiích podobnou zkušenost.

Zatím není známo, jak zloděj získal k účtu přístup. Podle O’Rourkea však nevěnuje McDonald’s zabezpečení aplikace dostatečnou pozornost. Společnost také odmítla jeho žádost o vrácení peněz. Ty mu nakonec dala až jeho banka.



Prodejce hamburgerů však tvrdí, že aplikace je zabezpečena uspokojivě. Uživatelé prý mají používat dostatečně silná hesla a v případě podezřelých transakcí ihned kontaktovat svou banku.