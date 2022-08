Báječná noc v přírodě s výhledem na hvězdy, šuměním lesa a svěžím vzduchem, kdy místo spacáku spíte v peřinách: přesně to nabízí glamping. Zvláštní styl dovolené kombinuje kempování s luxusem, a to do nejmenších detailů.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč