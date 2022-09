Jediný univerzální návod na výchovu dětí je láska. Psycholog Matějček celý svůj život vysvětloval, proč to tak je

Narodil se v roce 1922 do rodiny ředitele slavného hřebčína v Kladrubech. V koňském sedle se sice příliš dobře necítil, protože mu v tom bránila vrozená luxace kyčelního kloubu, ale na dětství vzpomínal s láskou: „Ty Kladruby, to byl takový dětský ráj. Můj handicap mě sice z některých aktivit vyřadil, ale mohl jsem jezdit na kole, plavat, tatínek mě učil myslivosti, miloval jsem ten svět. Otec byl spíše přísný, řádný, vedl nás v životě k cílevědomosti. Matička byla laskavá a hodná, znamenala bezpečný přístav. A můj bratr, to byl můj nejlepší přítel,“ vzpomínal Matějček v jednom ze svých posledních rozhovorů.

V jedenácti letech odešel studovat gymnázium do Pardubic a bydlel na internátě, domů za rodiči se přitom nedostával často a odloučení nesl zpočátku těžce. Nemocnou kyčel mu několikrát operovali, po jednom ze zákroků strávil delší dobu na vozíčku a ztloustl, zažil kvůli tomu ve škole šikanu. Možná i proto celý život hájil děti, které jsou opuštěné, zraňované či nějakým způsobem handicapované. Jeho pochopení bylo hluboké, mnohé z toho sám prožil.