Kéž by největší problém Čechů byly drahé papriky, říká Zdeněk Pohlreich

Na tuzemské gastronomické scéně není významnější tvář než Zdeněk Pohlreich. Pohybuje se na ní už celé půl století, vydal na dva tucty kuchařek a objevil se v patnácti televizních pořadech. I přesto ale dokáže stále překvapit. V kuchařské soutěži Pohlreichův souboj restaurací není ani stopa po dobře známém nemilosrdném šéfkuchaři z Ano, šéfe!, který takzvaně „zavařil“ mnoha českým restauracím.

Ačkoli je současná situace po covidu a s rapidně rostoucími cenami pro gastro scénu nepříznivá, nový pořad ukazuje, jak si s krizí umí šéfkuchaři, včetně Zdeňka Pohlreicha, poradit. ,,Kéž by všechno v Česku fungovalo jako gastronomie!“ pochvaluje si úspěšný podnikatel.

Lidovky.cz: Máte rád změny?

Ani ne. Nepotrpím si na honbu za změnami. S přibývajícími lety je snáším hůř. Mám pocit, že v mém věku je každá změna spíš už jen k horšímu. Změna totiž nemusí vždycky znamenat, že se něco zlepší. Když mám věci pod kontrolou a sám je můžu měnit, ještě to jde, ale jakmile je nemůžu ovlivnit, nesu to těžce. Naučil jsem se tedy vážit si toho, co funguje.

Lidovky.cz: Jaká změna byla ve vašem životě přelomová?

Těch bylo několik. Ať už stěhování, přechod ze zaměstnání k podnikání, nebo vstup do médií. Bylo jich tolik, že po dalších už netoužím.

Lidovky.cz: Přestup z televize Prima na Novu byl také velká změna?

Určitě ano. Jiní lidé, jiná produkce, jiný styl práce…