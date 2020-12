‚Radím ženám na oddělení, aby abstinovaly. Omládnou o deset let,’ říká psychiatr Nešpor

Praha Psychiatr Karel Nešpor léčil lidi závislé na alkoholu desítky let. Říká, že jestliže máme chmury ze současné izolace, alkohol nám je může ještě prohloubit.

Lidovky.cz: Dá se prohlásit, že lidé, kteří jsou násilím odříznutí od běžného výkonu své práce a společenských kontaktů, mohou mít silnější sklon k nadměrnému pití alkoholu?

Nadměrný stres je jeden z mnoha rizikových činitelů pro zneužívání alkoholu. Důležitým zdrojem stresu bývají obavy o vlastní zdraví a zdraví blízkých. To se může projevovat konstruktivně, například vzrostl zájem o biopotraviny.

Někdo přestane i kouřit nebo pít alkohol. Jestliže ale člověk sáhne po alkoholu, stres tak zvýší, jen si ho neuvědomuje. Může se dostat do bludného kruhu zvyšujícího se stresu a rostoucí spotřeby.

Karel Nešpor.

Lidovky.cz: Který typ lidí a proč řeší sociální odluku právě alkoholem?

To, co zde máme, není žádná odluka. Jsou to přiměřená a většinou rozumná opatření. K rizikovým skupinám patří například dospělé děti z rodin, kde se vyskytla závislost. Těmto lidem doporučujeme abstinovat po celý život.

Lidovky.cz: Jsou známa nějaká data z výzkumů, že počet těchto lidí stoupá s tím, jak se prodlužuje nucená karanténa obyvatelstva?

O takových výzkumech nevím. Jisté je ale toto: Kdybychom předstírali, že se nic neděje, byli bychom na tom psychologicky, zdravotně i ekonomicky mnohem hůř. Člověk se vyznačuje velkou mírou přizpůsobivosti. Jeden střízlivý přítel si nejdříve zvykal na práci z domova a pak zase na to, že musel do práce chodit. Takový je život.

Lidovky.cz: Je rozdíl, když se k alkoholu uchýlí šťastný a nešťastný člověk? Čím pro ně může být alkohol nebezpečný?

Kocovina vyvolá smutek skoro u každého. Jestliže byl někdo smutný už před pitím alkoholu, smutek se v kocovině prohloubí. Odhaduji, že dobrá polovina lidí, s nimiž se v práci setkávám, jsou kromě závislosti duševně naprosto zdraví lidé. Jestliže má někdo duševní problémy, je pro něj alkohol nebezpečnější. Když tyto problémy nemá, je pro něj ale nebezpečný také.

Lidovky.cz: Tvrdí se dokonce, že alkohol chrání před čínským virem…

Koncentrované roztoky alkoholu se hodí jen k dezinfekci rukou. Vstupní branou této infekce bývá hlavně nosní sliznice. Viděl jste někoho pít osmdesátiprocentní alkohol nosem? Pro imunitu jsou důležitá játra. A jsou to játra, která zneužíváním alkoholu trpí. Alkohol navíc vede k neopatrnosti. Člověk pod jeho vlivem ohrožuje sebe i druhé.

Lidovky.cz: Co se vlastně v organismu děje, když začne konzumovat alkohol?

To by bylo na dlouhé povídání, zde jen stručně. Alkohol z těla odstraňují hlavně játra. Pro organismus je alkohol škodlivina, jejíž přeměna má přednost před vším ostatním včetně imunity.

Lidovky.cz: Je nějaký rozdíl mezi muži a ženami v konzumaci alkoholu? Proč ženy snášejí alkohol hůř?

Alkohol je rozpustný ve vodě a ženské tělo obsahuje méně vody. Ženy také mívají menší hmotnost a menší játra. Jejich játra jsou více zaměstnána metabolismem hormonů. Našly by se i další důvody.

Lidovky.cz: Říká se také, že žen skrytých alkoholiček je mnohem více než mužů. Je to tolerancí společnosti vůči mužskému popíjení?

Ano, ale není to jediný důvod. Ženy, které to s alkoholem přehánějí, nevypadají dobře. Dámám na ženském oddělení někdy říkám: „Abstinujte, za pár měsíců budete vypadat o deset let mladší.“

Lidovky.cz: Proč někteří lidé vydrží méně alkoholu a některým konzumace většího množství alkoholu tolik nevadí?

Důvodů je hodně, zmíním zde pouze jeden. Na alkohol roste při pravidelném pití tolerance. Stává se ale, že se játra vyčerpají a tolerance klesne. V dospívání se někomu po jednom pivu točila hlava. Na vrcholu pijácké kariéry vydržel víc než jiní a na jejím konci se mu po jednom pivu opět točí hlava.

Lidovky.cz: Závislost na alkoholu je také individuální, nebo jsou lidé, kteří by z ní měli mít strach?

Nejde jen o závislost. Alkohol poškozuje i lidi, kteří závislí nejsou. Jeden příklad za všechny: Vliv alkoholu je u nás častý u domácího násilí. Ten, kdo se špatně ovládá i střízlivý, udělá dobře, když se alkoholu vyhne.

Lidovky.cz: Vy sám jste abstinent. Můžete mít pochopení pro občasnou sklenku vína, která by nevedla k závislosti?

Alkohol je návyková látka, jestliže ta sklenice obsahuje alkohol, riziko vzniku závislosti tu je, pravda, u někoho nižší. I malá dávka alkoholu ale poněkud zvyšuje riziko rakoviny nebo může být příčinou úrazu.



Lidovky.cz: Může společnost konzumaci alkoholu nějak omezovat?

Většina alkoholu se v Česku nedaní. Alkohol ve vínu není zdaněný vůbec a v pivu se jen trochu daní jeho meziprodukt, ale ne samotný alkohol. Zdanění je nástroj prevence, který se u nás málo používá. S tím prostý lékař jako já nic nenadělá.

Lidovky.cz: Co tedy navrhujete?

Nejlepší je se zaměřit na vlastní zdraví a střízlivost.