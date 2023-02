V jednom roce přišla o manžela i malou dceru. Do závislosti na alkoholu „propadala“ zvolna

Když Anna vypráví, co se kdysi v jejím životě dělo, chvílemi musí přestat, protože se jí derou slzy do očí. Sedmnáct let abstinuje, ale na okolnosti, které ji k pití dovedly, se nedá ani po tolika letech zapomenout.

„Když jsem se seznámila se svým prvním manželem, byli jsme oba na vysoké škole. Zanedlouho jsme se vzali a po roce a půl se nám narodil syn a za další tři roky dcera,“ vzpomíná. Tehdy bydleli spolu s manželovými rodiči v Hradci Králové, v roce 1970 pak byt vyměnili a odstěhovali se společně do bytu v Praze.