Škodit může i běh a cyklistika. Fyzioterapeutka vysvětluje, co děláme špatně a jak se vyvarovat zranění

Lidovky.cz: Sport je zdravý – to je v povědomí každého z nás. Platí to ale vždycky? Nepřinášejí některé sporty víc škody než užitku?

V první řadě je třeba zdůraznit, že jakýkoli pohyb je lepší než nicnedělání, a to platí pro děti, dospělé i seniory. Pak jsou samozřejmě sporty, které přirozeně protáhnou celé tělo, jako je rychlá chůze, běh, plavání, běžky, bruslení, gymnastika, tanec, a sporty, které zapojují pouze určité svalové skupiny a bez dostatečné kompenzace mohou vést až k problémům se svalovou dysbalancí. Mezi takové sporty patří například tenis, hokej, golf, kdy je namáhaná jen jedna strana těla podle toho, zda je dotyčný pravák nebo levák, ale i bojové sporty či cyklistika, kdy je sportovec při výkonu shrbený velmi podobně jako při celodenním sezení na židli.

Lidovky.cz: Úrazy nebo následky ze kterých sportů řešíte ve své praxi nejčastěji?

V létě to bývají pády z kola (zlomeniny zápěstí, dlouhých kostí rukou a nohou), úrazy z kolečkových bruslí (zlomeniny lokte, nohy, poškození kolenních kloubů), panuje také zvýšené riziko rozsáhlých odřenin a hnisajících ran. V zimě převládají snowboardisté (nejhorší takzvané spirálovité zlomeniny stehenní kosti), lyžaři, ale i obyčejný pád na zledovatělém chodníku (převážně zlomeniny končetin, naraženiny).