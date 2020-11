Boty, které tvarují kvalitu života diabetiků. Na nohy si cukrovkáři musí dávat pozor, říká lékař

Cukrovka jen v České republice trápí přibližně jeden milion lidí. To z ní dělá závažný společenský problém, který vyžaduje naši pozornost. Zatímco léčba samotné choroby není možná, existuje řada způsobů, jak přispět k zachování vysoké kvality života diabetiků. Jednou z tzv. pozdních komplikací, které vznikají poškozením cév a nervového systému, je syndrom diabetické nohy.

Diabetici v rizikové skupině by měli svým nohám věnovat maximální péči. Co to ve skutečnosti znamená, vysvětluje specialista na diabetes, který se mimo jiné podílel na vývoji a testování preventivní obuvi pro diabetiky, prezident Diabetické asociace ČR prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA. Pod označením Diabota Shaper, je tato speciální obuv nyní k dispozici jako zdravotnická pomůcka s nárokem na příspěvek pojišťovny.



Lidovky.cz: Proč se mají diabetici zabývat speciální obuví, nestačí kvalitní běžné boty?

Kvalitní běžné boty poslouží skvěle běžným zdravým lidem nikoli diabetikům. Cukrovku provází řada komplikací, které se vyznačují snížením citlivosti, tvorbou otoků, rozšířením nohy a tak dále. Každé poranění si zaslouží pozornou péči, jinak může dojít rozvoji diabetického vředu. To už mluvíme o stádiu, které přináší nemocnému značné potíže a při nesprávné péči ohrožuje celou končetinu. Za vznikem těchto poranění bývá nejčastěji právě běžná konfekční obuv.

Lidovky.cz: Sám jste se účastnil vývoje speciálních bot pro diabetiky, v čem se tyto boty liší od běžné obuvi?

Preventivní obuv pro diabetiky není snadné zkonstruovat. Faktorů, na které musíme brát ohled, je celá řada a často jdou proti sobě. Zvláštní péče se věnuje například švům a všem spojům. Vše musí obstát v náročném úkolu minimalizování rizik poškození změněné nohy diabetika. Jenže nohu nemůžete prostě obalit do molitanu a poslat s ní pacienta na procházku po městě. Bota musí nějakým způsobem korespondovat se stylem pacienta, musím mít řekněme nějakou vizuální úroveň. Mluvíme tu o botě, která musí být širší, má kvalitní kožený svršek, dostatek prostoru pro prsty, účinnou tlumivou vyměnitelnou vkládací stélku.

Lidovky.cz: Co byste doporučil těm, kteří obuv při diabetes podceňují?

Je velmi krátkozraké tento problém ignorovat. Je to stejné, jako když odkládáte návštěvu zubaře. Téměř každý ji odkládá a pak se diví a proklíná všechny ty nepříjemné a drahé zákroky. S prevencí u diabetiků je to dost podobné. Akorát při vzniku diabetického vředu jsou důsledky mnohem závažnější a mohou vést až k amputaci končetiny. Proto by měli diabetici věnovat zvýšenou pozornost nejen výběru správné obuvi, ale také preventivní péči o nohy jako takové.

Lidovky.cz: Co je při výběru bot nejdůležitější?

Skutečně kvalitní diabetické boty jsou promyšlené do každého detailu. Jako takové vyžadují také dokonalý proces výběru správné velikosti. Dnes jsou za tímto účelem k dispozici měřicí centra. Zde proškolený personál provede měření obou vašich chodidel. Výsledné hodnoty pak porovná s vnitřním prostorem diabetické obuvi a určí správnou a hlavně bezpečnou velikost obuvi. Nákup diabetické obuvi pouze na základě vlastního zkoušení důrazně nedoporučuji.

Lidovky.cz: Co by dále měla bota umět?

Lidé často spoléhají na to, že se bota takzvaně roztáhne. Tlačí-li bota při nakupování, musí se rozhodně odmítnout. Boty mají mít tvrdou podrážku, která snižuje tlak na příčnou klenbu nohy a současně pružnou plochou vložku do boty. Bota nemá mít vysoký podpatek, protože se tím značně zvyšuje tlak na prsty. Rozhodně zapomeňme na boty s otevřenou špičkou. Vniknutí drobných předmětů do boty může vést snadno k poranění nohy. Šněrování nebo suchý zip nohu lépe upevňují a stabilizují.

Lidovky.cz: Jaký materiál je pro diabotu nejlepší?

Každopádně by mělo jít o prodyšný materiál. Nejlépe se osvědčuje přírodní kůže. Naopak velmi nevhodné jsou pochopitelně gumové boty. Velmi důležité je řešení vnitřních švů boty, které mohou být příčinou otlaků na nártu nohy.

Lidovky.cz: Neodrazuje pacienty neestetický vzhled diabot?

Některé boty jako by skutečně každým detailem měly upozorňovat na to, že je nosí nemocný člověk. Z psychologického hlediska jde o obrovský problém. Naštěstí dnes už je situace mnohem příznivější. Díky mnohaletému výzkumu jsme se výrazně posunuli a současné kvalitní boty pro diabetiky jsou už jen těžko rozpoznatelné od běžných bot.