Brýle jsou pro mladší děti lepší než čočky, říká optička

Příprava dítěte hraje velkou roli při očním vyšetření i při výběru brýlí, říká Marína Caistor, hlavní optometristka a optička Dětského očního centra Kukátko Praha.

LN Pokud dítě potřebuje brýle, je třeba se ho při výběru ptát na jeho názor?

Z praxe vím, že dítě, které si smí samo vybrat aspoň barvu obrub, obvykle brýle lépe přijímá. Určitě není správné, když rodiče při výběru prosazují pouze své představy. Brýle musí ovšem také dobře sedět, aby je dítě nemělo na špičce nosu nebo ho někde netlačily. Od toho je tady pak optik a optometrista, aby rodičům poradil.

LN Myslíte, že je nutné dítě na první návštěvu optiky připravit?

Mladší děti nejsou vždy ochotné spolupracovat, citlivě reagují na cizí lidi i prostředí. Příprava proto hraje velkou roli při při výběru brýlí i při vyšetření u očního lékaře. Nejlépe je, když probíhá formou hry. Dítěti například řekneme, že si při vyšetření zahraje na piráta, aby nereagovalo křikem, když mu zakryjeme jedno oko.

LN Jak by měly správně vypadat dětské brýlové obruby?

Ideální je, když pokrývají větší plochu a sahají od obočí až po prostor pod očima. Obzvláště to platí u mladších dětí, které mají tendenci nadkukovat. Jinak řečeno – je jim jedno, jestli se dívají přes brýle nebo nad brýlemi. V předškolním věku má navíc většina dětí plochý kořen nosu, na němž obroučky špatně drží. Proto by měly být buď pogumované nebo alespoň za uchem jištěné brzdičkami. Plastové brýlové obruby jsou přitom určitě vhodnější než kovové, které sedí na pacičkách, jež mohou děti tlačit a také v některých případech způsobovat různé ekzémy.

LN A co je nejdůležitější u brýlových čoček?

Především by měly být lehké, nerozbitné a u vyšších dioptrií pokud možno ztenčené. Poměrně běžná je i antireflexní úprava proti odrazu světla, většina čoček má i základní ultrafialový filtr. Napoprvé nedoporučujeme rodičům, aby hned kupovali drahá plastová, ztenčená sklíčka. Dětem totiž v některých případech nejprve předepisujeme takzvané adaptační brýle, které ještě nemají plnou korekci. Po třech až šesti měsících totiž může, i když nemusí, dojít k úpravě dioptrií a je pak třeba zabrousit nová sklíčka. Rodiče by v takovém případě zbytečně museli platit vysokou cenu dvakrát.

LN Jak nejlépe přesvědčit dítě, že musí brýle nosit?

Ideální je, když už v rodině někdo brýle nosí, dítěti to pak nepřipadá nijak neobvyklé. Někdy si je i rodiče na čas pořídí jen proto, aby mu šli příkladem. Bez důslednosti a trpělivosti se v každém případě neobejdou. Zejména u malých dětí, které nepracují s ničím velmi drobným, a proto subjektivně potřebu brýlí nepociťují. Leckdy jim nevadí dokonce ani to, že jedno oko vidí hůř než druhé. Rodiče musí proto často vymyslet vhodný motivační systém, aby si na brýle postupně zvykaly.

LN Jak velké je riziko, že si dítě brýle rozbije?

Obvykle minimální, snad jen v tom případě, kdy na ně někdo šlápne nebo je rozkouše pes. Každopádně by ale rodiče měli děti naučit, jak s brýlemi správně zacházet. Především by si je měly nasazovat oběma rukama a neroztahovat při tom za uši straničky. A na noc je ukládat do pouzdra. Čištění obvykle u menších dětí mívají na starost rodiče. Rozhodně by při tom měli používat čisticí hadřík z mikrovlákna a ne papírový ubrousek. V opačném případě mohou totiž poškodit antireflexní vrstvu.

LN Přispívají dětským pacientům na brýle také zdravotní pojišťovny?

Na příspěvek na brýle mají děti do 6 let nárok třikrát do roka, do 15 let jednou ročně. Požádat o něj rodiče mohou také vždy, když se jejich potomkovi změní dioptrie. Zdravotní pojišťovny přispívají na brýlové obruby částkou 300 korun, na skla v širokém cenovém rozmezí od 51 korun až do několika set podle výše dioptrií.

LN Od jakých dioptrií se vlastně dětem brýle předepisují?

Záleží na věku a na oční vadě. Někdy k nám přijdou maminky, které se podivují nad tím, že dítě jejich kamarádky má stejné dioptrie jako to jejich a přitom mu lepíme okluzi jinak. Jenže ono nezáleží jen na počtu dioptrií, ale i na případných dalších aspektech očních vad dětského věku.

LN Myslíte, že jsou pro děti vhodné kontaktní čočky?

Doporučujeme je až dětem starším 12 let, kdy už jsou dostatečně motivované a dokážou si kontaktní čočku samy nasadit a vyndat. A to ještě pouze těm, které vrcholově sportují nebo se věnují činnostem, v nichž je mohou brýle omezovat. Rodiče vždy upozorňujeme na to, že při nesprávné manipulaci s čočkami se může oko poškodit. Pokud by si v dospělosti chtělo jejich dítě nechat odstranit například krátkozrakost laserem, mohou vzniknout zbytečná rizika. Jestliže se přesto pro čočky rozhodnou, pak by to měly být v každém případě ty nejkvalitnější, jednodenní. S dítětem by také měli docházet na pravidelné kontroly u očního lékaře.