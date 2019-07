Čerstvé jizvy vyžadují dvojnásobnou péči

Z mezinárodní studie o zdraví a životním stylu školáků Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), kterou pravideůně připravuje evropská kancelář Světové zdravotnixké organizace, vyplývá, že děti u ná stále méně kouří a pijí alkohol. Tyto drogy vyměnily za energetické nápoje.

Podle internistky, nutriční konziliářky a vedoucí Poradny pro poruchy metabolismu Fakultní nemocnice Brno Miroslavy Navrátilové jsou energetické nápoje oblíbené zejména u mladších lidí. ale často je můžeme vidět i u dětí školou povinných.



„Nabízejí jim je dokonce ,moderní‘ rodiče nebo spolužáci, reklama, vidí je v médiích. Na obalech všech by mělo být uvedeno, že nejsou vhodné pro děti. Tyto nápoje jsou u mládeže oblíbené, protože pomáhají překonávat únavu a stimulují je k větším výkonům. Jejich konzumace není zdravá hlavně v případě, když je spojena s alkoholem, případně pokud se pijí pravidelně a ve větším množství,“ říká doktorka Navrátilová.

Děti jsou zvědavé

Pokud si dospělý v případě potřeby vypije občas jednu plechovku nápoje, pak podle Miroslavy Navrátilové mnoho neděje. Jenže ze studie HBSC vyplývá, že děti vypijí i dvě plechovky energetických nápojů denně.

„Dospělý většinou používá energetické nápoje k překonání únavy, zatímco dDěti jsou zvědavé, napodobují svéoje vzory, například. sportovce, kteří jsou v rámci marketingové strategie podporováni právě výrobci těchto nápojůmito nápoji. Děti totiž podléhají snáze reklamě. Je to jako s kouřením nebo s drogami – zprvu jim nedělají dobře, ale pak si zvyknou a množství zvyšují. To je nebezpečné, protože jsou ještě v období vývoje, dospívání, dokončuje se růst. Energetické nápoje obsahují mimo jiné množství kofeinu, které je pro děti nevhodné – asi 32 mg/100 ml,“ varuje lékařka Navrátilováinternistka. Dětem by dospělí měli vysvětlit, že by měly pít nápoje, které neodvodňují, ale naopak vodu dodávají. Když mají rády čaje, tak by podle doktorky Navrátilové měly spíš pít ty ovocné, protože zelený a černý čaj odvodňují tělo. Vhodné jsou také minerální vody, a když nejsou k dispozici, postačí i obyčejná voda, do níž si mohou vykapat citrón.



Nevhodná snídaně

Některé děti jsou už tak „pokročilé“, že si dávají energetický nápoj místo snídaně. To je podle brněnské nutriční konziliářky naprosto nevhodné. „Pokud se chtějí ráno nějak ,nakopnout‘´, je dobré zvolit smoothie – džus z odšťavňovače z jablek, pomerančů, citrónů či grepů, ale třeba i mrkve a červené řepy. Zkombinovat se dá podle chutí ovoce i zelenina,“ říká doktorka Navrátilová.. „V takovém džusu je velké množství vitamínů a stopových prvků, které zanedbáváme. A pokud není k dispozici odšťavňovač, tak můžeme ovoce, nebo zeleninu vymačkat, nebo jednoduše sníst. K tomu můžeme přidat pokrm s obsahem především bílkovin v kombinaci s energetickým substrátem – třeba tvaroh, jogurty, k tomu kukuřičné lupínky, müssli a podobně. Měli bychom dbát na dostatek tekutin. Již samotná dehydratace způsobuje únavu, kterou bychom paradoxně „přebíjeli” energetickým nápojem, který by nás ještě odvodnil.“

Jsou situace, kdy je nejvyšší ochrana pokožky součástí léčby. Pokud máte čerstvé jizvy, je důležité předtím, než jdete na sluníčko, volit vždy krém s co nejvyšším fotoprotektivním faktorem, nejčastěji SPF 50.

Výhody minerálních filtrů

„Velmi vhodné jsou ty s obsahem minerálních filtrů, které účinkují hned po aplikaci. Tím, že většinou zanechávají bílý film, můžeme kontrolovat jejich přítomnost na jizvě. Ale pozor. Při pobytu ve vodě a plavání jsou nezbytné vysoce voděodolné filtry, protože UV záření částečně vodou prostupuje,“ upozorňuje dermatoložka Lucia Mansfeldová z pražské Perfect Clinic Dermatology.

Aby byly čerstvé jizvy co nejméně nápadné, nestačí je pouze chránit před sluncem. „Jizvu musíme často masírovat tlakovými masážemi, aby se dobře prokrvovala a lépe hojila. Ihned po vzniku můžeme použít i biostimulační laser, který zlepšuje mikrocirkulaci v jizvě. Starší, nepravidelné a vystouplé jizvy můžeme po 3–6 měsících vybrousit frakčním CO2 nebo erbiovým laserem,“ popisuje dermatoložka Mansfeldová.

„Je pravda, že čím starší jizva je, o to hůře se s ní pracuje, nicméně laserem se dá alespoň částečně zlepšit prakticky kdykoliv,“ dodává. Dostatek pozornosti svým kožním problémům musejí v létě věnovat i pacienti s atopickým ekzémem. Některým pacientům se atopická dermatitida v létě zlepší, jiným zhorší.

Sůl versus chlor

Na pokožku mají vliv další faktory, jako je koupání v moři či v bazénu. Například pobyt ve slané nebo chlorované vodě při přítomnosti zánětlivých ložisek stav kůže zhoršuje.

„V případě klidného ekzému pacientům pobyt v moři prospěje. Velmi ale může potrápit chlorovaná voda v bazénu. Před koupáním doporučuji aplikovat mastnější krém, který posílí bariéru kůže. Po koupání se ihned osprchujeme a znova natíráme emoliencia, tedy masti s vysokou schopností hydratovat,“ doporučuje její kolegyně dermatoložka Zuzana Macková. Delší pobyt u moře je také velmi doporučován pacientům s lupenkou. Jsou ovšem i skupiny lidí, kteří by se měli pobytu na sluníčku vyhnout úplně.



„Pacientům, u kterých se už vyskytla kožní rakovina, u jedinců se světlým fototypem nebo sluneční alergií či růžovkou doporučuji cíleně se neopalovat a zdržovat se ve stínu. Nutné je vyhnout se slunci mezi 11. až 15. hodinou a používat co nejvyšší sluneční ochranu,“ varuje Zuzana Macková.