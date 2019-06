Češi řeší ochranu před sluncem, nejdůležitější je pro ně snadné nanášení

PRAHA Češi se zajímají o rizika spojená s opalováním a ochranou kůže před UV zářením. Největší zájem je podle prodejců o stupeň ochrany 30 a 50 a přípravky se snadným nanášením. Podle letošního průzkumu společnosti Nielsen a Atoz je lidé nejčastěji pořizují v drogerii.

Druhým prodejním místem jsou supermarkety s hypermarkety a pětina lidí nakupuje tyto produkty v kamenných lékárnách, které vyhledávají kvůli možnosti se poradit s odborníky. Podle průzkumu nakupuje výrobky na a po opalování 84 procent lidí starších 14 let, nejvíce ženy a lidé do 44 let.

Zákazníci vyhledávají podle mluvčí hypermarketu Globus Rity Gabrielové nové formy nanášení, jako jsou spreje či pěny. Nabídka dodavatelů podle ní odráží aktuální poptávku: usnadnění nanášení, nelepkavý pocit, kvalitnější péči o pokožku po opalování a péči pro děti.

„Dětské produkty nabízíme s obarvením, což je pro děti i zábavou nanášení, zároveň je to ale kontrola, že je dítě správně chráněno po celém těle. Mezi nové produkty patří například transparentní ‚voda‘ s UV faktorem a máme v nabídce také nové typy produktů péče po opalování,“ řekla Gabrielová. Za poslední dva týdny se v Globusu prodej opalovacích a repelentních přípravků zvýšil meziročně o 34 procent.



Vzrůstajícím světovým trendem je podle ní udržitelnost. „V přímořských zemích hodně zákazníků řeší dopad rozpuštěných opalovacích prostředků na život v oceánech. K nám tento trend zatím nedorazil,“ dodala. „Sunscreeny lidé začínají kupovat s prvním jarním sluníčkem, nejvíce v letních měsících od června do konce srpna,“ řekla odborná konzultantka lékáren BENU Ivana Lánová. Přípravky se v lékárnách prodávají ale celoročně.

Prodeje produktů na opalování v lékárnách podle Lánové z BENU rostou. Avšak až sedm procent lidí podle vedoucí zdravotnického výzkumu Nielsen Barbory Večerkové netuší, že se opalovací přípravky vůbec v lékárně prodávají. V kamenných lékárnách jich podle průzkumu nakupuje zhruba 20 procent, protože jsou zvyklí na jiné nákupní kanály anebo mají pocit, že jejich nákup je v lékárně zbytečný. Bariérou může být i vyšší cena zboží.

Podle lékárnice Lánové z BENU není vhodné se opakovaně natírat výrobky, které lidé nosili k vodě a vystavovali teplu už předchozí rok. Dospělý člověk by měl použít při jedné aplikaci podle Lánové asi šest čajových lžiček přípravku, tedy zhruba pětinu balení o objemu 200 ml.

„Rozhodně tedy nestačí, když si několikačlenná rodina koupí k týdennímu pobytu u moře jedno balení pro celou rodinu, aby ušetřila,“ zdůraznila. Při koupání je podle ní vhodné používat přípravky označené jako „water-resistant“ nebo trvalejší „water-proof“. Pokud je podle Lánové ochranný opalovací prostředek smývatelný vodou, je nutné jeho aplikaci po koupání opakovat. „Též vliv písku a tření ručníkem snižuje ochranný účinek, proto je vhodné opakovat nanášení minimálně po třech hodinách,“ radí lékárnice.