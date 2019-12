Chřipka: je čas na očkování. Ročně na ni v Česku zemřou tisíce lidí

Ročně v České republice zemřou na komplikace spojené s chřipkou téměř dva tisíce lidí. Bránit se lze očkováním.

Slovo chřipka není v Česku žádným strašákem. Většina lidí nad tímto onemocněním mávne rukou, protože přece patří k zimě a stačí zůstat ležet v posteli. Jenže statistiky ukazují něco úplně jiného. Lidé si totiž stále ještě často pletou obyčejné nachlazení s pravou chřipkou. Chřipka je však nebezpečný zabiják. Na její komplikace ročně v Česku zemřou zhruba dva tisíce lidí. To je čtyřikrát více obětí, než si na tuzemských silnicích vyžádají dopravní nehody.

Přitom proti chřipce existuje účinná obrana. A tou je každoroční očkování. Poskytne vám je buď praktický lékař, nebo si pro ně zajděte do některého očkovacího centra. Očkuje se zpravidla od října ideálně do poloviny prosince, aby si tělo (obvykle během dvou týdnů) dokázalo vytvořit protilátky.

Vakcinaci si načasujte

Chřipka v Česku udeří pravidelně začátkem roku. V sezoně 2018/2019 probíhala epidemie chřipky od druhé poloviny ledna a především v únoru.

„Studie a analýzy z posledních let ukazují, že účinnost očkování proti chřipce může u části očkovaných s nižší výkonností imunity klesat už za tři až čtyři měsíce od aplikace vakcíny, takže ještě v průběhu stejné chřipkové sezony. Týká se to zejména ochrany proti chřipkovým kmenům A (H3N2) a B, především u rizikové skupiny seniorů nad 65 let věku,“ popisuje Rastislav Maďar, předseda Lékařské rady center Očkování a cestovní medicíny Avenier. „K nim je možné zařadit i děti preadolescentního věku a osoby s oslabenou imunitou bez ohledu na věk.“

Naopak jiné skupiny populace mohou protilátky po očkování chránit i několik následujících sezon. „Tento fakt však má jen omezené praktické využití kvůli častým antigenním změnám chřipkových virů,“ doplňuje docent Maďar. To znamená, že se viry rychle vyvíjejí, takže každý rok je už proti nim zapotřebí trochu jiná vakcína.



Česko na chvostu

V proočkovanosti obyvatel patří Česká republika v rámci evropských zemí až na samý chvost. Podle údajů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se u nás každý rok nechává očkovat jen 20,3 procenta seniorů. A to i přesto, že očkování je stále nejúčinnější prevencí, kterou navíc mají pojištěnci starší 65 let již čtrnáct let ze zákona zdarma. V celé Evropské unii jsou méně než u nás očkováni jen senioři ze šesti zemí.

„Česká republika je na tom špatně nejen v rámci Evropské unie, ale i celosvětově. Seniorů očkovaných proti chřipce je u nás méně než například v Maroku, Chile nebo Rusku,“ potvrzuje Zdeňka Jágrová, ředitelka protiepidemického odboru Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Proč tomu tak je?

Společností koluje stále řada mýtů. První fámou je, že je zbytečné se nechat proti chřipce očkovat, protože kmeny chřipky neustále mutují. To je pravda. Nicméně právě na to reagují odborníci Světové zdravotnické organizace, která složení vakcíny každoročně určuje. Proto se musí také očkování každý rok znovu podstoupit, aby bylo účinné. Další často šířenou nepravdou je tvrzení, že kdo se nechá očkovat, leckdy má pak průběh chřipky mnohem horší.

„Pokud někdo například vloni onemocněl nějakou virózou podobnou chřipce od října do prosince, o skutečný chřipkový virus velmi pravděpodobně nešlo. V onom období totiž dominovaly nákazy způsobené jinými původci, zejména rhinoviry, respirační synciciální viry, koronaviry, adenoviry a viry parainfluenzy. Touto záměnou potom vznikají mýty o nefungujícím očkování. To však chrání specificky právě jen proti chřipce. Neměli bychom zaměňovat chřipku, která může ohrožovat život pacienta, s jinými virózami zimní sezony, které obvykle nejsou tak závažné,“ opětovně zdůrazňuje docent Rastislav Maďar.

Další nevoli vůči očkování vyvolávají údajné komplikace spojené s očkováním. Podle lékařů musí být v době jeho aplikace pacient bez známek počínajícího onemocnění. Nicméně to se někdy nemusí povést a první příznaky virózy se projeví třeba den po očkování. Pak si lidé myslí, že onemocněli právě kvůli vakcinaci. Ale není tomu tak.

Co platí pojišťovny

Na bezplatné protichřipkové očkování mají nárok lidé starší 65 let a dále pacienti s plicními a dalšími onemocněními, jejichž průběh může chřipka zhoršit. Zkrátka však nepřijdou ani ti ostatní.

Všechny zdravotní pojišťovny působící v Česku na vakcinaci proti chřipce přispívají, a to od 150 do 1000 korun. Cena vakcíny obvykle nepřekročí částku 300 korun, další poplatek v řádu stokorun je pro ordinaci za aplikaci vakcíny. V praxi to znamená, že někde mají pojištěnci uhrazené úplně všechny výdaje, jinde si připlatí.



Pospíšit by si nicméně měli pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny a Revírní bratrské pokladny, kteří o příspěvek musí zažádat do konce listopadu.

„Na očkování proti chřipce přispíváme částkou do tisíce korun včetně úhrady částky lékaři za aplikaci této látky. Klienti v tomto případě doručí doklad o zakoupení očkovací látky v lékárně a lékařské potvrzení o její aplikaci nebo hromadný doklad od lékaře za obojí,“ popisuje mluvčí Revírní bratrské pokladny Ivo Čelechovský.

Do 13. prosince pak musí žádost o příspěvek s potvrzeným dokladem o vakcinaci odevzdat pojištěnci Zaměstnanecké pojišťovny Škoda. Také u ostatních pojišťoven je postup stejný. Stačí na pobočce podat doklad o nákupu vakcíny a její aplikaci, případně vyplnit formulář, v němž je bankovní spojení na pojištěnce.